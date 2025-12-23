Новый формат сметной документации в строительстве внедряют в Казахстане
РГП «Госэкспертиза» сообщает о внедрении нового формата файлов сметной документации (KENML 2.0), направленного на повышение прозрачности, точности и достоверности сметной стоимости строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.
Новый формат предусматривает переход на структурированные и машиночитаемые данные, что позволит обеспечить унификацию сметных расчетов и их независимость от программного обеспечения.
Основные преимущества нового формата:
- повышение точности и сопоставимости сметных показателей;
- сокращение времени на проверку смет;
- снижение рисков дублирования данных и ошибок ручного ввода;
- повышение прозрачности и контроля затрат.
Описание нового формата сметной документации приведено в СП РК 1.02-123-2025 «Электронно-цифровая форма технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации на строительство».
Представление смет в новом формате на экспертизу станет обязательным с 1 февраля 2026 года.
Внедрение нового формата является частью комплексной цифровой трансформации строительной отрасли и соответствует курсу на повышение эффективности и технологичности процессов проектирования, экспертизы и реализации строительных проектов.
