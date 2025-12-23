Новый формат сметной документации в строительстве внедряют в Казахстане

Новый формат предусматривает переход на структурированные и машиночитаемые данные, что позволит обеспечить унификацию сметных расчетов и их независимость от программного обеспечения.

Основные преимущества нового формата:

повышение точности и сопоставимости сметных показателей;

сокращение времени на проверку смет;

снижение рисков дублирования данных и ошибок ручного ввода;

повышение прозрачности и контроля затрат.

Описание нового формата сметной документации приведено в СП РК 1.02-123-2025 «Электронно-цифровая форма технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации на строительство».

Представление смет в новом формате на экспертизу станет обязательным с 1 февраля 2026 года.

Внедрение нового формата является частью комплексной цифровой трансформации строительной отрасли и соответствует курсу на повышение эффективности и технологичности процессов проектирования, экспертизы и реализации строительных проектов.

