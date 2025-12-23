РУ
    10:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый формат сметной документации в строительстве внедряют в Казахстане

    РГП «Госэкспертиза» сообщает о внедрении нового формата файлов сметной документации (KENML 2.0), направленного на повышение прозрачности, точности и достоверности сметной стоимости строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

    строительные компании
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Новый формат предусматривает переход на структурированные и машиночитаемые данные, что позволит обеспечить унификацию сметных расчетов и их независимость от программного обеспечения.

    Основные преимущества нового формата:

    • повышение точности и сопоставимости сметных показателей;
    • сокращение времени на проверку смет;
    • снижение рисков дублирования данных и ошибок ручного ввода;
    • повышение прозрачности и контроля затрат.

    Описание нового формата сметной документации приведено в СП РК 1.02-123-2025 «Электронно-цифровая форма технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации на строительство».

    Представление смет в новом формате на экспертизу станет обязательным с 1 февраля 2026 года.

    Внедрение нового формата является частью комплексной цифровой трансформации строительной отрасли и соответствует курсу на повышение эффективности и технологичности процессов проектирования, экспертизы и реализации строительных проектов.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал слухи о строительстве еще одного аэропорта в столице.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Строительство
    Динара Жусупбекова
    Автор
