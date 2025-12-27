Новые подразделения, техника и цифровизация: ключевые оборонные события 2025 года

80-летие Победы: исторический военный парад в столице

В 2025 году военный парад, состоявшийся в Астане по случаю Дня защитника Отечества, стал одним из наиболее значимых событий в новейшей истории страны. Проведенный после нескольких лет перерыва, он совпал с празднованием 80-летия Победы и приобрел особое символическое значение.

Торжественное мероприятие прошло на площади перед монументом «Қазақ Елі». В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан, а также других войск и воинских формирований. Из общего числа участников свыше 200 человек составили женщины. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Фото: Ақорда

На площади были выстроены пешие парадные расчеты, продемонстрированы исторические и современные образцы военной техники, подразделения специального назначения и авиация. В общей сложности в мероприятии было задействовано более 300 единиц военной и авиационной техники. Каждый парадный расчет возглавляли офицеры высшего командного звена.

Прохождение механизированной колонны началось с исторической техники, обладающей особым символическим значением. Первым по площади прошел легендарный танк Т-34-85, за которым последовали грузовой автомобиль ЗИЛ-157 и реактивные установки «Катюша». Эта часть парада наглядно подчеркнула историческую преемственность Победы и связь поколений.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Далее вниманию зрителей была представлена современная военная техника, находящаяся на вооружении армии. В ее составе — танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, артиллерийские системы, 240-мм самоходные минометы, реактивные системы залпового огня «Град», а также средства противотанковой и противовоздушной обороны. Кроме того, были показаны образцы техники подразделений специального назначения, средства радиоэлектронной защиты, инженерная техника и оборудование для противодействия химическим угрозам.

Одной из отличительных особенностей парада этого года стало первое в истории участие в военном шествии подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Кроме того, на площади впервые были продемонстрированы отечественные бронированные колесные машины БКМ «АЛАН-2», изготовленные по специальному заказу МЧС. Этот факт стал наглядным свидетельством поступательного развития военно-технического потенциала страны.

В ходе парада было отчетливо видно, что сухопутные, воздушные и морские силы страны оснащаются новыми образцами вооружения. Зрителям были представлены современные системы противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты, включая Wing Loong, Skylark и турецкие дроны ANKA.

Фото: Ақорда

Воздушная часть парада также стала важным элементом торжественного мероприятия. В небе над Астаной пролетели истребители Су-30СМ и МиГ-29, военно-транспортные самолеты C-295 и Ан-72, а также вертолеты Ми-17 и Ми-35М.

Завершением парада стало дефиле объединенного военного оркестра, в состав которого вошли 300 музыкантов. Отдельного внимания заслуживает и подготовительный этап: в период подготовки военнослужащие проживали в полевых условиях. В развернутом палаточном городке функционировала вся необходимая инфраструктура — госпиталь, столовая и баня.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Таким образом, военный парад, посвященный 80-летию Победы, стал одним из самых масштабных и содержательных итоговых мероприятий года для Министерства обороны. Примечательно, что подобные военные парады в стране не проводились с 2018 года.

Цифровизация в сфере обороны

В последние годы Министерство обороны сделало цифровизацию одним из ключевых направлений модернизации военного управления. Эти изменения прежде всего проявились в таких сферах, как военный учет, обеспечение безопасности и контроль психологического состояния личного состава.

Система военного учета была полностью переведена в электронный формат. Теперь граждане через портал www.egov.kz могут оформлять освобождение от призыва на военную службу или его отсрочку без необходимости предоставления бумажных документов. Такое решение направлено на сокращение бюрократических процедур во время призывной кампании и повышение прозрачности всех процессов.

Фото: Министерство обороны

По информации министерства, на сегодняшний день во всех воинских частях установлены системы видеонаблюдения, работающие круглосуточно. Камеры размещены в казармах, на учебно-тренировочных полигонах и в общих зонах. Параллельно ведется поэтапное внедрение системы видеоаналитики, которая позволяет автоматически выявлять подозрительные действия.

Цифровизация затронула и сферу призыва на военную службу. Запущен портал MyArmy.kz, с помощью которого граждане получили возможность получать информацию о порядке призыва, своем статусе и необходимых данных в онлайн-формате.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Кроме того, внедрена система «Smart военкомат», благодаря которой процесс военной регистрации граждан, достигших 17 лет, полностью автоматизирован. По данным министерства, цифровизация позволила оптимизировать ряд процессов и сэкономить один миллиард тенге бюджетных средств.

Казахстанские миротворцы: миссия на Голанских высотах

Профессионализм казахстанских военнослужащих получил высокую международную оценку. Миротворцам, которые проходили службу на Голанских высотах, командующий миссией Организации Объединенных Наций, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма, вручил медали ООН.

99 военнослужащих, выполнявших обязанности миротворцев в течение одного года, вернулись на родину. В состав казахстанского контингента, размещенного в рамках мандата ООН, вошли 139 военных специалистов. Основная задача контингента заключалась в контроле режима прекращения огня между Сирией и Израилем и обеспечении стабильности в регионе.

Фото: Министерство обороны

По словам командира первого национального контингента, подполковника Жигера Аипова, казахстанский контингент выполнял широкий спектр задач: патрулирование в зоне ответственности, сопровождение гуманитарных грузов и представителей ООН как внутри региона, так и за его пределами, а также поиск и уничтожение боеприпасов.

Стоит отметить, что в марте 2024 года Казахстан впервые в своей истории направил в состав сил UNDOF — Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением сторон — отдельный национальный миротворческий контингент на Голанские высоты на территории Сирийской Арабской Республики.

В течение года инженерно-саперная группа казахстанского контингента по наблюдению за разъединением сторон, несущего службу в составе миссии Организации Объединенных Наций, провела масштабную работу по очистке территории от опасных и взрывоопасных предметов.

В ходе выполнения миссии казахстанские миротворцы исполняли инженерные и охранные задачи, тем самым внося весомый вклад в укрепление безопасности в зоне ответственности. По данным Министерства обороны, саперные подразделения уничтожили более 1 000 взрывоопасных предметов.

Фото: Министерство обороны

В связи с завершением миротворческой миссии была также определена дальнейшая служба личного состава. Отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил, что миротворцы вернутся в свои воинские части для продолжения службы.

В 2024 году Сенат Парламента одобрил Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и ООН». По словам сенатора Андрея Лукина, документ предусматривает компенсационные выплаты со стороны ООН, связанные с участием казахстанского контингента в данной миссии.

Общая сумма выплат со стороны Организации Объединенных Наций составляет около пяти миллионов долларов США в год. Из них 2,4 миллиона долларов США предусмотрены на содержание личного состава, еще 2,6 миллиона долларов США — за использование техники, вооружения и иного имущества.

Военнослужащие, вернувшиеся с Голанских высот, продолжили службу на территории Казахстана. В столице они приняли участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы, продемонстрировав опыт и профессиональные навыки, приобретенные в ходе выполнения международной миссии. Парадный расчет возглавил начальник Центра миротворческих операций, кавалер орденов «Айбын» I и II степени, подполковник Жигер Аипов.

В разные годы казахстанские военнослужащие проходили службу в миротворческих миссиях в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Сирии, Ливане, а также в миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и Палестиной.

Фото: Министерство обороны

По информации Министерства обороны Республики Казахстан, участие в миссии Сил ООН по наблюдению за разъединением сторон на сирийском направлении не только способствовало повышению профессионального потенциала Вооруженных сил страны, но и наглядно продемонстрировало значимый вклад Казахстана в международные миротворческие инициативы.

Жалобы матерей: что говорит Министерство обороны

В последние годы в обществе заметно усилилась обеспокоенность состоянием дисциплины и уровнем безопасности в армии. Матери военнослужащих, погибших или получивших тяжелые ранения, неоднократно обращались в государственные органы, настаивая на справедливом расследовании и обеспечении открытости. Эти обращения не остались без внимания.

Минобороны заявляет, что в целях постоянного контроля ситуации в армии принимается целый комплекс мер.

Фото: gov.kz

По словам заместителя министра обороны Каныша Абубакирова, в воинских частях усилены системы видеонаблюдения, а также сделан приоритетный акцент на работе военных психологов. Согласно его данным, в ходе текущей призывной кампании было выявлено, что более 700 молодых граждан психологически не готовы к прохождению военной службы. Представитель министерства связал этот факт с неготовностью части молодежи покидать привычную и комфортную социальную среду.

Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что фактов дедовщины в армии нет. Глава ведомства Даурен Косанов отметил, что большая часть вопросов, поднимаемых матерями, касается проведения следственных мероприятий. По его словам, данные дела расследуются Министерством внутренних дел под надзором Главной военной прокуратуры.

Он также сообщил, что в воинских частях проводится системная работа по укреплению дисциплины, установке камер видеонаблюдения, повышению ответственности командиров и военных психологов. Кроме того, один-два раза в месяц организуются специальные ознакомительные выезды для представителей средств массовой информации. Вместе с тем министр подчеркнул, что «армию нельзя рассматривать в отрыве от общества», отметив, что различные негативные явления встречаются и в гражданской жизни.

Фото: Нацгвардия

На данную проблему обратил внимание и Глава государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел.

В то же время информация, озвученная депутатом Мажилиса Парламента Нартаем Сарсенгалиевым, еще больше усилила общественную тревогу. По его словам, за последние три года в воинских частях страны погибли 270 солдат. Эти статистические данные стали поводом для острых вопросов и в стенах Парламента. В ходе выездного Правительственного часа депутаты открыто поинтересовались, когда прекратятся случаи гибели военнослужащих и самоубийств в армии.

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев связал часть негативных явлений в армии с социальной средой, в которой солдаты находились до призыва. По его словам, семейное воспитание, школьная среда, негативные общественные явления и психологическая нестабильность не могут не отражаться на ситуации в армии. В этой связи министерство предпринимает меры по повышению квалификации военных психологов, привлекает региональные психологические центры, а также запустило круглосуточно работающий телеграм-бот на основе искусственного интеллекта.

Однако с такой позицией согласились не все. Заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева заявила, что сводить проблему исключительно к работе психологов недостаточно. По ее мнению, основная и системная работа должна вестись непосредственно внутри самих воинских частей.

В связи с обращениями матерей погибших и пострадавших военнослужащих официальное заявление сделала и Генеральная прокуратура. Представители ведомства заверили, что доводы матерей не останутся без внимания: они будут приглашены на личные приемы, а каждое обращение и каждое дело будет рассмотрено строго в рамках действующего законодательства.