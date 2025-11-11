Касым-Жомарт Токаев дал 12 дней на рассмотрение обращений матерей погибших военнослужащих

— Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел, — написал Руслан Желдибай в своем Телеграм-канале.

Ранее уголовное дело возбудили по жалобе матери солдата из Мангистау. Солдат, причинивший себе телесные повреждения, был госпитализирован в центр психического здоровья.

Напомним, 13 октября на Правительственном часе депутат Мажилиса Наталья Дементьева затронула вопрос безопасности в казахстанской армии, приведя пример из личного опыта. Она потребовала реальные меры по предотвращению гибели солдат в армии.