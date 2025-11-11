РУ
    21:20, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев дал 12 дней на рассмотрение обращений матерей погибших военнослужащих

    Помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай заявил, что Президент поручил Генпрокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, передает агентство Kazinform.

    Акорда Ақорда зима қыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел, — написал Руслан Желдибай в своем Телеграм-канале.

    Ранее уголовное дело возбудили по жалобе матери солдата из Мангистау. Солдат, причинивший себе телесные повреждения, был госпитализирован в центр психического здоровья.

    Напомним, 13 октября на Правительственном часе депутат Мажилиса Наталья Дементьева затронула вопрос безопасности в казахстанской армии, приведя пример из личного опыта. Она потребовала реальные меры по предотвращению гибели солдат в армии.

    Наталья Мосунова
    Автор
