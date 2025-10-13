Депутат потребовала реальные меры по предотвращению гибели солдат в армии

— Как мать военнослужащего, который сейчас исполняет свой воинский долг, и других матерей, меня не могут не беспокоить случаи жестокого обращения в армии, включающие трагические факты гибели и суицидов среди военнослужащих в армии. Эти события нельзя рассматривать как единичные трагические случаи, — отметила депутат.

По ее словам, подобные инциденты свидетельствуют о наличии системной проблемы в воспитательной работе, которая годами остается нерешенной.

Фото: senate.parlam.kz

— Такое положение дел безусловно подрывает доверие общества не только к Вооруженным силам, но и к государственным институтам в целом. Когда будут предприняты реальные меры, которые помогут окончательно исключить факты гибели солдат в мирное время? До каких пор матери будут опасаться отправлять своих сыновей в армию в мирное время? — обратилась она.

Заместитель министра обороны отметил, что армия является частью общества, поэтому социальные проблемы, существующие в стране, отражаются и на Вооружённых силах. Среди призывников есть молодые люди, выросшие в сложных условиях — без должного родительского внимания, с трудностями в школе, в окружении, где распространены негативные явления. По его словам, некоторым из них бывает трудно адаптироваться к требованиям военной службы, и один из тысячи может столкнуться с психологическим стрессом из-за ограничений армейского режима.

В дополнение к существующим мерам, по его словам, предпринимаются новые шаги.

— Разработаны организационно-методические документы, заключены меморандумы с субъектами профилактики. Военные психологи проходят курсы повышения квалификации. Принимаются меры по максимальному использованию возможностей центров психического здоровья — не только в Вооруженных силах, но и на местах, в населенных пунктах, — сказал он.

Также, по словам замминистра, на базе искусственного интеллекта разработан и введен в эксплуатацию Telegram-бот — новый сервис, который круглосуточно и анонимно помогает военнослужащим и их семьям справляться со стрессами и сложными ситуациями. Создана рабочая группа из представителей Вооруженных сил и других войск, которая системно рассматривает существующие психодиагностические методики, чтобы актуализировать их и внедрять новые, более эффективные подходы при отборе призывников.

— Также проводится изучение республиканского опыта создания психологических методик ведущими вузами страны с возможностью их адаптации под нужды Вооруженных сил. Начата практика стажировок студентов-психологов в воинских частях, — пояснил заместитель министра обороны.

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева отметила, что проблему нельзя решить только усилиями психологов. По ее словам, основная работа должна проводиться непосредственно в воинских частях.

Ранее сообщалось, что с 2025 года все призывники проходят углубленное психологическое обследование.