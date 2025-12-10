РУ
    12:25, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Психологи выявили более 700 призывников, не готовых к службе в армии в Казахстане

    Заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров сообщил, что в ходе призыва в этом году психологи определили свыше 700 молодых людей, не готовых к военной службе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
    Фото: МО РК

    — Для устранения нарушений мы работу проводим. Первое — это установка камер, сейчас уже повсеместно они установлены. Далее — работа с психологами. В этом году во время призыва мы вместе с психологами еще допризывников определили более 700 молодых людей, которые не готовы, — сказал замминистра в кулуарах Мажилиса.

    Абубакиров отметил, что многие молодые люди сегодня боятся армии и не хотят выходить из зоны комфорта.

    — Но я знаю столько примеров, когда молодой человек прибывает в армию, сначала он боится, потом он остается дальше служить, идет поступать в военные институты, становится офицером. Много таких примеров, — добавил он.

    Ранее мы писали, какие изменения ждут казахстанскую систему призыва в армию. 

    Теги:
    Армия Призыв Минобороны РК Мажилис Психология
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
