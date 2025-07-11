Между долгом и правом: какие изменения ждут казахстанскую систему призыва в армию

Забрали в армию с улицы: законно ли?

По данным Минобороны, в этом году на военную службу будут призваны более 42 тысяч человек. Из них 21 тысяча будет включена в весенний призыв, а 21 тысяча — в осенний. Учитывая, что первый призыв заканчивается в конце июня, видеоролики, распространяемые в социальных сетях, были сделаны именно в этот период.

Для начала оценим, насколько правомерны действия военнослужащих. Ведь главная проблема не в отсутствии желания у молодых людей получать военный билет, а в том, что их забирают в армию прямо с улицы.

После обращения в Минобороны с официальным запросом стали проясняться некоторые детали. В Министерстве четко заявили, что законодательством не предусмотрен насильственный призыв в армию. Существует определенный алгоритм призыва молодежи в армию, в других случаях, если гражданин считает, что его права нарушены — он имеет полное право обратиться в суд.

— В соответствии с Законом «О военной службе и статусе военнослужащих», гражданин, подлежащий призыву на военную службу, обязан явиться в призывную комиссию по повестке местного органа военного управления. В случае невозможности лично вручить гражданину повестку, обеспечение его явки возлагается на соответствующий орган внутренних дел, — говорится в ответе Минобороны.

И все же, сотрудники сферы обороны не придерживаются четкого предписания закона. На деле организуют насильственный призыв в большинстве случаев не сотрудники органов внутренних дел, а сами военные. Это признал и первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Поэтому недавно депутаты Сената одобрили законодательные поправки о военно-патриотическом воспитании, военной службе и перераспределении функций отдельных центральных государственных органов. Теперь повестка будут присылать не в бумажном виде, а СМС-сообщением с номера 1414. Если молодые люди будут игнорировать повестку, они могут быть наказаны штрафом.

Размер штрафа еще не определен. Но юрист Канат Алипбаев говорит, что наказание для граждан, уклоняющихся от призыва в армию, утверждено в рамках закона. Потому что согласно Конституции защита страны — это священный долг и обязанность каждого гражданина.

Фото: Sarbaz.kz

— Если человек уклоняется от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения, он будет привлечен к ответственности. Наказание может быть разным. Может быть назначен штраф до 1000 МРП, исправительные работы в том же размере или обязательные работы на срок до 400 часов. Нередки случаи назначения наказания в виде ограничения свободы на срок до 1 года или лишения свободы на тот же срок. Если призывник добровольно явится в военкомат до передачи дела в суд, он будет освобожден от уголовной ответственности, — пояснил адвокат.

Специалист также отметил, что, кроме конституционных обязанностей, есть и права. В случае принудительного призыва в армию молодые люди должны знать, что они имеют возможность пригласить адвоката и связаться с близкими. По его мнению, отсутствие такой правовой грамотности усугубляет ситуацию.

Дата поступления в вузы и дата призыва в армию не совпадают

Эта спорная тема обсуждается давно. Известно немало случаев, когда абитуриентов, только что окончивших школу и подавших документы в вуз, призывают в армию.

Как говорит военный эксперт Жанат Ережепов, в этом вина двух министерств. Министерство науки и высшего образования поздно выносит решение о поступлении или непоступлении абитуриента, подавшего документы — после призывной кампании. Между тем, весенняя призывная кампания Министерством обороны проводится с 1 марта по 30 июня. В этот период оно имеет право призвать любого гражданина, который еще официально не принят на учебу.

Фото: Adyrna.kz

— В системе есть заметный сбой, нужно пересмотреть организационную работу. Например, выпуск из школы проходит в мае. Мы все знаем, что Министерство науки и высшего образования издает приказ о приеме в вузы в августе. Это значит, что будет разрыв в два месяца, в течение которых абитуриенты еще не имеют возможности получить статус студента, который дает отсрочку от прохождения срочной воинской службы, — сказал Жанат Ережепов.

Эксперт предлагает несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, важно сопоставить данные двух министерств. Необходимо определить, кто подал документы на обучение, внеся дополнительную графу сведений в специальные базы данных. По его мнению, в нынешнюю эпоху цифровизации сделать это не составит особого труда. К тому же Министерство обороны уже пользуется такими базами, как Национальная база данных образования, в ходе призывной кампании. Нужно только привести в соответствие данные.

Второе — это изменение законодательства. Сейчас абитуриент, чтобы его не призвали, должен писать специальное заявление, то есть ждать ответа комиссии. Об этом не все знают, к тому же подача заявления в военкомат требует времени. Поэтому, по словам эксперта, нужен механизм, при котором служба в армии будет автоматически отсрочена, если данные абитуриента, подавшего заявление на обучение, будет отображаться в базе данных.

Петиция: нужно ли менять призывной возраст?

В прошлом году группа авторов опубликовала петицию с предложение призывать молодежь в армию с 20 лет. Были приведены несколько аргументов, в том числе: ожидание психологической и физической зрелости молодежи; предоставление возможности продолжить учебу; сокращение уровня дезертирства и правонарушений.

По мнению авторов петиции, если предложение будет поддержано и примутся соответствующие поправки в законодательство, случаи принудительного призыва в армию выпускников школ резко сократятся.

Но ответственное министерство, депутаты и общественные активисты выступили против этого предложения. Министерство культуры и информации, ссылаясь на Административно процедурно-процессуальный кодекс, заявило, что вопросы обороны не могут быть основой для петиции. Таким образом петиция была отклонена.

Министерство обороны заявило, что требование слишком одностороннее, а действующая система самая эффективная.

Мировая практика тоже не помогла продвинуть петицию. На примеры Австрии, Германии, Швеции и Швейцарии, где в армию призывают с 19-20 лет, депутаты ответили отрицательно.

Напомним, депутат Мажилиса Константин Авершин привел научное обоснование, почему был определен призывной возраст 18 лет.

— Почему призыв с 18 лет? Были глубокие исследования в советское время. Тогда очень глубоко и всесторонне подходили к этим вопросам. Вообще в этом возрасте у юношей начинаются гормональные изменения. Изменения в психике следуют изменениям физиологическим, и в это момент надо было, чтобы из юношей мы сделали мужчин. Все исходило из физиологических особенностей, поэтому с 18 лет, — сказал депутат.

Фото: из личного архива Константина Авершина

Известна статистика по 18-19-летним гражданам, призванным в армию в ходе весенней призывной кампании. Распределение по родам войск выглядит следующим образом:

Пограничная служба Комитета национальной безопасности — 2 500 человек;

Вооруженные Силы — около 10 тысяч человек;

Служба государственной охраны — 290 человек;

Министерство по чрезвычайным ситуациям — 391 человек;

Национальная гвардия МВД — 7 054.

Точное число казахстанцев, подавших документы на обучение, но призванных в армию, не дождавшись решения вузов, пока узнать невозможно. Министерство обороны оставило вопрос без ответа.

Отсрочки для студентов и «40-дневная армия»

В действующем законе «О военной службе и статусе военнослужащих» четко прописаны способы получения отсрочки от службы в армии: один из пунктов — статус студента. Нужно признать, что некоторые граждане прибегают к этой уловке. Большинство поступают в вузы, достигнув призывного возраста. После завершения учебы подают документы во второй вуз, затем поступают в магистратуру. После завершения магистратуры некоторые идут в докторантуру. Таким образом тянут время до 27 лет, дожидаясь перевода в запас.

Теперь в проект нового закона внесена поправка, разрешающая отсрочку не более 1 раза на каждом уровне обучения. Проще говоря, если молодой человек после бакалавриата не поступит в магистратуру, он пойдет в армию.

По словам эксперта Жаната Ережепова, схемы уклонения от исполнения долга перед Родиной этим не ограничиваются. Некоторые стараются использовать в качестве предлога возможность, которую предоставляет военная кафедра. То есть студенты поступают на специальную кафедру в учебном заведении, а через год уходят. По действующему закону, даже не завершив обучение, они считаются прошедшими военную службу, то есть их больше не призывают.

Военный эксперт предлагает для устранения этого пробела вносить данные курсантов и кадетов, выпущенных из учебных заведений, в общую базу и вновь ставить на военный учет.

— Сейчас при вузах есть военные кафедры. Они готовят офицеров и сержантов запаса. Известно, что по закону выпускники кафедр не призываются на срочную военную службу. Если учесть это, то нужно внести поправки в закон. Будет правильным призывать в армию, пусть не сержантов запаса, то офицеров, — считает спикер.

Нельзя также не упомянуть военно-технические школы, которые в народе назвали «40-дневной армией». Здесь мнения экспертов о подготовке солдат в этих школах и их практической эффективности разделяются. Одни считают это хорошей возможностью для тех, кто не может служить 1 год по семейным обстоятельствам, вторые сетуют, что некоторые пользуются этой возможностью безосновательно.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Возможность пройти 40-дневную военную подготовку все еще существует. Многие используют это как альтернативу отбыванию годичной военной службы. Это заблуждение, отклонение от изначальной функции инициативы. Ведь я в свое время участвовал в обсуждении вышеупомянутых изменений в закон (обучение солдат в военно-технических училищах — прим. ред.), был в рабочей группе от профильного министерства. Тогда изначальной задачей военно-технического училища было дать дорогу гражданам, семейное положение, социальное положение, здоровье которых не позволяли им исполнять свой долг. Сейчас даже молодые люди, не имеющие серьезных оснований, уклоняются от военной службы до 24 лет, а затем поступают в эту «40-дневную армию», — говорит эксперт.

По словам Жаната Ережепова, количество военно-технических училищ мало и недостаточно для массового обучения. В этой связи он подчеркивает важность популяризации военной службы среди молодежи. По его мнению, необходимо формировать позитивную идеологию, связанную с выбором военной службы. Ережепов убежден, что реальные изменения возможны лишь тогда, когда понимание ценности службы появится как в обществе, так и в семье.

— Я надеюсь, что родители привьют своим детям ценность своей страны и земли. Я верю, что если государство создаст достойные условия для защиты Родины, а в армии прекратится произвол и дедовщина, то никаких препятствий не будет. Эти два столпа исправят военную систему и мотивируют молодежь. Сейчас гражданам, вернувшимся из армии, оказывается различная социальная помощь, что, конечно, уместно. Однако необходим шаг, который бы мотивировал их идти в армию. Например, было бы хорошо, если для занятия государственной должности от кандидата требовалось прохождение военной службы. Также избирательная комиссия должна запрашивать это требование при выборах депутатов разных уровней. Такой опыт успешно реализуется в других странах, — говорит Жанат Ережепов.

В условиях нарастающих глобальных конфликтов особенно важно формировать боеспособную и профессиональную армию, а для этого необходимо заинтересовать молодежь военной службой. В этой связи представляется целесообразным искать не пути их уклонения от армии, а причины этого. А пока общество ожидает глубинных реформ в этой сфере.