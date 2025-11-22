Как цифровизация системы призыва экономит время и бюджет

Министерство обороны РК продолжает реализацию проекта «Smart военкомат», который цифровизирует и автоматизирует процессы воинского учета в стране. Главная цель этого масштабного проекта – сократить бумажные процедуры для граждан и организаций за счет современных IT-решений и интеграции с государственными базами данных.

– Сейчас мы путем цифровизации и интеграции с различными государственными базами данных освободили более миллиона человек от ненужных хождений. Если брать в счет тех, кто меняет адрес и место жительства, куда устраивается, цифра достигает около двух миллионов, – отметил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев.

Например, раньше после смены адреса нужно было открепляться от военкомата и заново прикрепляться к новому месту проживания. Только в Астане, по словам Дархана Ахмедиева, по внутренней миграции около 4 тысяч человек ежегодно меняют адрес.

– Кроме того, при трудоустройстве раньше требовалось предоставлять справку из военкомата: кадровые службы запрашивали ее у кандидата. Теперь же кадровики могут самостоятельно получить необходимые данные через Enbek.kz или eQyzmet, если речь идет о госслужащем. Сейчас же человека больше не заставляют идти в военкомат за справкой о прохождении службы, – привел пример спикер.

Другое преимущество – система помогает прямо на месте понимать, подлежит ли человек призыву. Раньше, если нужно было доставить призывника в военкомат, чтобы разбираться там, и это занимало у всех значительное время.

– Теперь все можно проверить сразу. Сотрудник запрашивает ИИН, видит фотографию и данные из государственных баз физических лиц. Система показывает, есть ли у молодого человека инвалидность, является ли он студентом, женат ли и имеет ли детей. В таких случаях необходимости доставлять его в военкомат нет. Но если выяснится, что он уклонист, ему неоднократно отправляли СМС-уведомления о явке, а он ни разу не пришел, хотя это его законная обязанность, тогда его действительно доставляют в военкомат, – объяснил Ахмедиев.

В системе уже функционируют ключевые цифровые сервисы: автоматическая постановка граждан на воинский учет при внутренней миграции, проактивная приписка 17-летних юношей, оформление отсрочек и освобождений без личного обращения и предоставления справок, а также электронное издание приказов о призыве с передачей данных в кредитные бюро для оформления кредитных каникул. Все сведения по воинскому учету отражаются в личном кабинете на порталах Egov и Мgov.

– Кроме этого, мы естественно освободили от ненужных работ самих сотрудников военкомата. Сейчас они за счет того, что смогли разрузиться от ненужной работы, могут уделить качественное внимание основной своей работе, которая связана с мобилизацией, – рассказал Дархан Ахмедиев.

В этом году также расширились возможности Интеграционного шлюза. Проведена интеграция с системой «е-Медосмотр», которая оцифровывает медицинское освидетельствование на призывных и сборных пунктах. Система уже успешно прошла пилотное тестирование в Астане, Шымкенте и городе Абай Карагандинской области. Информационная система позволяет оперативно получать медицинские данные призывников и ускоряет процесс освидетельствования.

«е-Медосмотр» формирует цифровую медицинскую карту призывника, получает данные более чем по 100 медицинским параметрам из системы Минздрава РК, вносит заключения врачей и результаты освидетельствований, подписывает документы с помощью ЭЦП и QR-кода, направляет на дополнительные обследования и получает результаты в цифровой системе.

Председатель городской медицинской комиссии Департамента по делам обороны Астаны Лаззат Руспекова на примере продемонстрировала принцип работы системы.

– В конверте содержатся все данные о призывнике, включая возраст и прикрепленную поликлинику. После прибытия в медорганизацию он быстро проходит базовые анализы, результаты которых уже через 20–30 минут отображаются в системе. Затем проводятся функциональные исследования: ЭКГ, ЭХО, флюорография, УЗИ органов, и их данные автоматически загружаются в «е-Медосмотр». Пока призывник заканчивает обследование, врачи уже видят все результаты в системе и могут сразу приступить к осмотру, – объяснила она.

Платформа интегрирована с Министерством здравоохранения. Это позволяет сразу видеть электронный регистр диспансерных больных. Если призывник не состоит на учете, конверт отображается зеленым. Система хранит данные о прошлых заболеваниях, госпитализациях, вакцинации и выписках из стационара. Кроме того, есть раздел «Антропометрические данные», где можно проверить, состоит ли человек на учете.

– В сервисе также предусмотрен диспансерный учет, который значительно облегчает нам работу. Раньше призывнику приходилось приносить распечатанные результаты и документы. Сейчас он просто называет свой ИИН, врач вводит его в систему, и все данные автоматически подтягиваются. Нет необходимости собирать папку или личное дело и прикладывать результаты анализов вручную, – отметил Дархан Ахмедиев.

Кроме медицинского направления, расширены и другие цифровые сервисы. Так, запущены две новые госуслуги – «Постановка в очередь» и «Направление на обучение в ВТШ». Также введен модуль «Жауынгер», который позволяет принимать граждан на контрактную службу полностью в электронном формате.

До конца года в рамках проекта «Smart военкомат» планируется автоматизировать несколько элементов призыва на срочную службу. Среди них – оцифровка протоколов заседаний призывных комиссий с возможностью удаленной проверки законности призыва. Более того, в планах расширить перечень приказов в Интеграционном шлюзе, чтобы электронные учетные карты автоматически пополнялись актуальными сведениями.

С 1 января 2026 года планируется передача информации о призывниках в систему Минздрава в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), что позволит освободить их от уплаты взносов на весь период службы.

Отметим, ранее Минобороны представил новые цифровые сервисы, которые меняют процессы призыва, боевой подготовки и обучения военнослужащих.