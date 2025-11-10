РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:36, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Минобороны Казахстана показали новые технологии

    В Министерстве обороны РК прошла презентация цифровых проектов, приуроченная ко Дню работников цифровизации и ИТ, где были представлены решения, которые меняют процессы призыва, боевой подготовки и обучения военнослужащих, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Фото: Минобороны РК

    В демонстрационном зале работали 16 интерактивных зон, где гости могли увидеть цифровые сервисы в действии — от онлайн-призыва до систем аналитики боевой подготовки.

    Среди ключевых решений:

    • «Smart военкомат» — уведомления о призыве по SMS, автоматическая приписка и оформление отсрочки. В перспективе — цифровизация медосмотра для исключения ошибок.
    • Онлайн-прием на контрактную службу через портал Jauynger.gov.kz. Процесс обучения по военно-техническим специальностям полностью автоматизирован.
    • Sarbaz 2.0 — фиксирует достижения срочников и помогает определять кандидатов на образовательные гранты.
    • Единая образовательная платформа Askeri Ziyat — подача заявок в военные колледжи и вузы Минобороны в цифровом формате.ARMIA.KZ — интеллектуальный
    • консультант по вопросам военной службы, автоматически обновляющий данные при изменениях законодательства.
    • Проект «Бес қару» — алгоритмы ИИ анализируют результаты боевой подготовки и предлагают персональные рекомендации.

    Кроме того, в системе кадрового учета до конца 2025 года появятся восемь новых модулей: электронные командировочные, отпускные билеты, вещевые аттестаты и другие.

    В ведомстве отметили, что цифровые решения сокращают время выполнения задач и экономят бюджетные средства, уменьшая влияние человеческого фактора.

    Ранее сообщалось, что ИИ будет следить за безопасностью солдат в казахстанской армии.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
