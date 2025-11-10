В Минобороны Казахстана показали новые технологии

В демонстрационном зале работали 16 интерактивных зон, где гости могли увидеть цифровые сервисы в действии — от онлайн-призыва до систем аналитики боевой подготовки.

Среди ключевых решений:

«Smart военкомат» — уведомления о призыве по SMS, автоматическая приписка и оформление отсрочки. В перспективе — цифровизация медосмотра для исключения ошибок.

Онлайн-прием на контрактную службу через портал Jauynger.gov.kz. Процесс обучения по военно-техническим специальностям полностью автоматизирован.

Sarbaz 2.0 — фиксирует достижения срочников и помогает определять кандидатов на образовательные гранты.

Единая образовательная платформа Askeri Ziyat — подача заявок в военные колледжи и вузы Минобороны в цифровом формате.ARMIA.KZ — интеллектуальный

консультант по вопросам военной службы, автоматически обновляющий данные при изменениях законодательства.

Проект «Бес қару» — алгоритмы ИИ анализируют результаты боевой подготовки и предлагают персональные рекомендации.

Кроме того, в системе кадрового учета до конца 2025 года появятся восемь новых модулей: электронные командировочные, отпускные билеты, вещевые аттестаты и другие.

В ведомстве отметили, что цифровые решения сокращают время выполнения задач и экономят бюджетные средства, уменьшая влияние человеческого фактора.

Ранее сообщалось, что ИИ будет следить за безопасностью солдат в казахстанской армии.