ИИ будет следить за безопасностью солдат: Минобороны внедряет видеоаналитику

— Почему даже при цифровом контроле сохраняются неуставные отношения?

— Цифровые технологии действительно существенно расширили возможности контроля, но полностью проблему не устранили.

Во-первых, нарушители при желании находят «слепые зоны» — участки вне поля зрения камер. Факты рукоприкладства чаще происходят именно там, где наблюдение невозможно по естественным причинам — например, в санузлах. Мы не можем установить камеры во всех помещениях, поскольку есть зоны приватности, и этим, к сожалению, пользуются нарушители.

Во-вторых, остается человеческий фактор. Даже при наличии камер, при желании скрыть нарушение это все еще возможно. Поэтому технический надзор не способен искоренить неуставные отношения, если внутри коллектива сохраняется терпимость к таким проявлениям.

— Можно ли перенять опыт стран с низким уровнем преступности, таких как Южная Корея или ОАЭ?

— Опыт стран с низким уровнем преступности показывает эффективность сочетания тотального контроля и жесткой дисциплины. Часть этих мер можно адаптировать под казахстанские реалии, и работа уже идет.

Министерство обороны инициировало систему видеоаналитики с искусственным интеллектом, которая объединит все камеры в частях в единую сеть. Она будет автоматически отслеживать драки, кражи, нарушения обращения с оружием. Это поможет не только оперативно реагировать, но и снижать риск неуставных отношений.

Такой подход перекликается с практиками ОАЭ, где активно применяются ИИ и камеры. В целом, цифровизация уже дает эффект и в Казахстане: с 2019 года общее число преступлений по стране снизилось почти на 50% благодаря профилактическим мерам. Но главный фактор успеха — не копирование чужого опыта, а его адаптация к нашей армии и последовательное внедрение принципа нулевой толерантности к нарушениям.

Фото: из личного архива

— Как часто командиры несут ответственность за инциденты в частях?

— Каждый инцидент рассматривается в контексте участия командиров — их контроля, организации работы и воспитания личного состава.

Командиры привлекаются к ответственности в соответствии с дисциплинарным уставом, а в отдельных случаях — по законодательству. Это может быть отстранение от должности, понижение в звании или увольнение из Вооруженных сил.

— Насколько личная ответственность командира влияет на профилактику нарушений?

— В правовом и уставном отношении командир несет полную ответственность за подчиненных. Жизнь и здоровье солдат вверены ему. Если доказана халатность или злоупотребление, ответственность наступает вплоть до уголовной.

Президент Казахстана неоднократно подчеркивал: родители доверяют государству своих сыновей, и руководство армии несет особую ответственность за их безопасность. Поэтому при любом происшествии проводится разбор, а к руководителям применяются жесткие дисциплинарные и кадровые меры.

Сегодня профилактический эффект достигается не за счет усиления наказаний, а за счет неукоснительного применения уже существующих норм. Когда командир знает, что понесет персональную ответственность, это формирует устойчивую мотивацию предотвращать нарушения.

— Что сильнее влияет на дисциплину — технологии или человеческий фактор?

— Оба аспекта важны, но решающее значение имеет человеческий фактор. Цифровые технологии — лишь инструменты. Камеры, датчики, искусственный интеллект помогают фиксировать и предупреждать нарушения, но все решают люди.

Практика показывает: где командир грамотный, справедливый и с сильным моральным стержнем, там дедовщины нет, даже без тотального видеонаблюдения. Как отметил заместитель министра обороны Шейх-Хасан Жазыкбаев, «все зависит от самого человека на службе».

Ценности, привитые с детства, культура уважения и ответственности — вот основа поведения военнослужащего. Камера не остановит агрессивного солдата, если у него нет внутреннего тормоза. Зато сильный командир, своим примером формирующий уважение и сплоченность, способен нейтрализовать любые негативные проявления.

Цифровизация помогает дисциплинировать, зная, что идет видеозапись, солдаты осторожнее. Но в долгосрочной перспективе решает именно воспитание и культура. Как говорится, «строгость уставов компенсируется необязательностью их исполнения» — и вот эту необязательность может преодолеть только сознание и ответственность человека.

Фото: Нацгвардия РК

— Какие жалобы поступают от военнослужащих и их родителей?

— Обращения поступают по широкому спектру вопросов: от социально-бытовых и кадровых до медицинских, жилищных и образовательных. В ТОП-5 тем обращений входят общие военные вопросы, социальная защита, жилье, кадровое обеспечение и документационное сопровождение.

— Какую роль играют «горячие линии» и телефоны доверия?

— Это важный элемент превентивной системы. «Горячие линии» позволяют солдатам и их родственникам безопасно и анонимно сообщать о проблемах, которые невозможно решить через командиров.

Когда есть возможность напрямую обратиться к военному прокурору или в военную полицию, вероятность замять конфликт снижается. Командиры знают, что один звонок, и может начаться проверка. Это дисциплинирует и офицеров, и солдат.

Кроме того, действуют дополнительные меры, например, проект «Отбасымен бейнеқоңырау». Он позволяет родителям регулярно видеть своих детей по видеосвязи. В частях создаются родительские чаты в мессенджерах, где командиры оперативно отвечают на вопросы. Представительницы Комитета солдатских матерей имеют круглосуточный доступ в части и могут приезжать без предупреждения.

Все эти инструменты создают систему раннего оповещения, когда проблемы можно выявить до трагедии. Даже если один звонок спасает жизнь — это уже оправдывает работу горячих линий.

— Какие профилактические меры оказались наиболее эффективными?

— Наибольший эффект дает комплексный подход. Первое — прямое вовлечение родителей и общественности. Дни открытых дверей, встречи с семьями, участие комитета матерей — все это повышает прозрачность армии и доверие. Второе — психологическая работа. Штат военных психологов мы увеличили до 320 специалистов. Они проводят тестирования, тренинги и индивидуальные консультации. С 2025 года у нас внедряется система «PSY-РИСК».

В Министерстве обороны сообщили, что каждый год военные психологи проверяют более 120 тысяч молодых людей, и около 1% из них не допускаются к службе по состоянию психики.

