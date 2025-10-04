Во всех воинских частях Казахстана есть круглосуточное видеонаблюдение — Минобороны

— Дархан Мейрамович, где сегодня установлены камеры в армии, и кто имеет доступ к записям?

— Согласно межведомственным руководящим документам, которые разработаны Министерством обороны совместно с МВД, КНБ и МЧС, камеры видеонаблюдения устанавливаются на самых разных объектах. Это штабы, казармы и другие места, где размещаются курсанты, кадеты, уланы, воспитанники, военнослужащие срочной службы и контрактники. Под постоянным наблюдением находятся помещения для хранения средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны, посты суточного наряда, серверные, столовые, строевые плацы. Камеры стоят и там, где проводятся следственные мероприятия, и в кабинетах военной полиции, где ведется профилактическая работа с личным составом.

Сегодня можно сказать, что все воинские части и учреждения уже охвачены системой видеонаблюдения. Но вместе с тем мы понимаем, что техника изнашивается, поэтому остается потребность в дооборудовании, ремонте и замене отдельных систем.

В ближайшие годы мы планируем не только устанавливать новые камеры, но и восстанавливать или заменять те системы, которые вышли из строя.

Доступ к записям строго ограничен. Право его имеет только должностное лицо, которое назначается приказом командира части и отвечает за технические средства охраны.

— Как контролируется работа камер? Ведется ли круглосуточная запись или используется выборочный режим?

— Работа системы контролируется постоянно. Ответственные сотрудники проверяют исправность камер и серверного оборудования, результаты докладываются командованию. Запись ведется в круглосуточном режиме, без перерывов. Записи с камер хранятся не менее 30 суток, как того требуют руководящие документы.

— Насколько широко применяются другие цифровые технологии?

— Мы постепенно расширяем применение современных решений. В частности, для организации пропускного режима в некоторых воинских частях устанавливаются системы контроля и управления доступом. Они работают с использованием магнитных карт, отпечатков пальцев и технологии face ID. Все это внедряется по мере выделения средств, но в целом курс на цифровизацию армии однозначно задан.

— Удалось ли снизить количество нарушений на объектах, где установлены камеры?

— Статистика показывает значительное снижение числа нарушений. Причем в некоторых частях, где камеры работают стабильно и охватывают все ключевые зоны, правонарушения и преступления вообще не фиксируются.

— В городах системы видеонаблюдения доказали свою эффективность в снижении уровня уличной преступности. Почему по этой аналогии в армии не удается добиться такого же эффекта?

— Вы правы, в крупных городах, особенно за рубежом, камеры помогли снизить уличную преступность до минимума. В армии ситуация иная. Большинство воинских частей расположены на значительном расстоянии от городов, и это накладывает определенные трудности. Например, при поломке не всегда есть возможность быстро устранить неисправность или заменить оборудование.

— Что нужно, чтобы камеры не стали формальностью, а реально работали как профилактика?

— Видеонаблюдение — это важный инструмент. Оно помогает минимизировать казарменное хулиганство, предотвращать правонарушения, вовремя выявлять причины и условия, которые могут привести к преступлениям. Но для этого важно, чтобы все воинские части были полностью оснащены системами, как того требуют нормативные документы.

В этом году совместно с Академией Национальной гвардии мы организовали курсы повышения квалификации для инженеров, обслуживающих технические средства охраны. На этих курсах обучают ремонту, восстановлению и установке систем видеонаблюдения. Всего обучение пройдут 110 человек. Это позволит содержать технику в рабочем состоянии и действенно использовать ее для профилактики.

— Как в армии организованы контроль за видеозаписями и их использование при расследованиях?

— Командование части несет личную ответственность за сохранность записей — за то, чтобы они не были утеряны, испорчены или распространены. К сожалению, в армии, как и в любой организации, могут происходить разные инциденты. Но камеры помогают восстановить хронологию событий, понять, что происходило до нарушения, установить виновных и применить к ним меры в соответствии с законодательством.

— Усилила бы доверие к армии прозрачность в работе с материалами видеонаблюдения?

— Да, безусловно. Министерство обороны делает все необходимое, чтобы камеры работали исправно, а также внедряет современные технологии, которые повышают эффективность и прозрачность работы системы.

— Есть ли независимый контроль за системой видеонаблюдения? Может быть, со стороны военной прокуратуры или общественных советов.

— Конечно. Работу технических средств охраны в войсках регулярно проверяют Главная военная прокуратура, МВД, КНБ и другие органы. По итогам проверок в адрес Министерства обороны направляются акты реагирования, и на их основании мы принимаем меры.

К слову, ранее сообщалось, что ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных сил страны станет новая структура.