    16:40, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Новые министры Кувейта принесли присягу перед эмиром страны

    Обновленный состав правительства Кувейта приступил к исполнению обязанностей после официальной церемонии в дворце Баян, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Новые министры Кувейта принесли присягу перед эмиром страны
    Фото: KUNA

    Новые министры, назначенные в рамках недавних перестановок в кабинете, в понедельник принесли конституционную присягу перед шейхом Мишалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Об этом сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

    Церемония прошла во дворце Баян в понедельник в присутствии наследного принца Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и премьер-министра Ахмада Абдаллы аль-Ахмада ас-Сабаха, который представил новых членов правительства эмиру.

    Присягу приняли новые члены кабинета министров:

    Усама Будаи в качестве министра торговли и промышленности, ранее возглавлял транспортно-торговую компанию Al-Mawashi и занимал руководящие должности в телекоммуникационной группе Zain;

    Джаррах Джабер ас-Сабах — министр иностранных дел, карьерный дипломат, ранее занимал должность заместителя главы МИД;

    Рим Гази аль-Фулайдж — государственный министр по делам развития и устойчивости, ранее была председателем и генеральным директором Государственного управления по вопросам продовольствия и питания;

    Тарек аль-Джалахма — государственный министр по делам молодежи и спорта, бывший футболист и известный комментатор телеканала BeIn Sports;

    Абдулазиз аль-Марзук — государственный министр по делам экономики и инвестиций, ранее являлся членом комитета Кувейтской биржи.

    Якуб ар-Рифаи — министр финансов, ранее генеральный секретарь Кувейтского банковского союза.

    Должность министра по делам развития и устойчивости была учреждена впервые и отражает стремление властей усилить институциональную координацию в социально-экономической и экологической повестке.

    В свою очередь, перераспределение экономического и инвестиционного портфелей рассматривается как элемент более широкой корректировки управленческой модели на фоне региональных и глобальных вызовов.

    В церемонии также приняли участие первый заместитель премьер-министра и министр внутренних дел шейх Фахд ас-Сабах, министр по делам Эмирского двора шейх Хамад Джабер ас-Сабах, а также высокопоставленные представители двора эмира.

    Перестановки в правительстве были утверждены в воскресенье эмирским указом, в результате которых в состав правительства вошли семь новых лиц, а три министра были заменены. Перестановка, объявленная указом эмира, увеличивает численность кабинета до 21 человека, не считая главы правительства.

    Эмирским указом также было изменено наименование портфеля Омара Сауда Абдулазиза Аль-Омара: ранее он занимал должность государственного министра по делам связи, после чего его мандат был расширен и переименован в государственного министра по делам связи и информационных технологий.

    В свою очередь Абдулла Субайх Абдулла Буфтайн, заместитель главного редактора англоязычной ежедневной газеты Kuwait Times, был назначен министром информации и культуры эмирским указом в рамках перестановок в правительстве. В сообщении кувейтского информационного агентства KUNA о церемонии принесения присяги его имя не упоминалось.

    В системе государственного управления Кувейта, как и ряда других ближневосточных государств, существуют должности министра и государственного министра.

    Министр возглавляет самостоятельное ведомство, тогда как государственный министр является членом правительства, курирующим отдельное направление без создания собственного министерства. Оба статуса предполагают участие в работе кабинета министров, однако объем полномочий и уровень ответственности у таких портфелей различаются.

    Теги:
    Правительство Присяга Кувейт Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
