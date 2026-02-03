Новые министры Кувейта принесли присягу перед эмиром страны

Новые министры, назначенные в рамках недавних перестановок в кабинете, в понедельник принесли конституционную присягу перед шейхом Мишалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Об этом сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

Церемония прошла во дворце Баян в понедельник в присутствии наследного принца Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и премьер-министра Ахмада Абдаллы аль-Ахмада ас-Сабаха, который представил новых членов правительства эмиру.

His Highness the Amir, in attendance of His Highness the Crown Prince, receives at Bayan Palace His Highness the Prime Minister, who presented their highnesses with the newly appointed ministershttps://t.co/uoeHtYFVD9#KUNA #Kuwait pic.twitter.com/a9PDIxa6M3 — Kuwait News Agency — English Feed (@kuna_en) February 2, 2026

Присягу приняли новые члены кабинета министров:

Усама Будаи в качестве министра торговли и промышленности, ранее возглавлял транспортно-торговую компанию Al-Mawashi и занимал руководящие должности в телекоммуникационной группе Zain;

Джаррах Джабер ас-Сабах — министр иностранных дел, карьерный дипломат, ранее занимал должность заместителя главы МИД;

Рим Гази аль-Фулайдж — государственный министр по делам развития и устойчивости, ранее была председателем и генеральным директором Государственного управления по вопросам продовольствия и питания;

Тарек аль-Джалахма — государственный министр по делам молодежи и спорта, бывший футболист и известный комментатор телеканала BeIn Sports;

Абдулазиз аль-Марзук — государственный министр по делам экономики и инвестиций, ранее являлся членом комитета Кувейтской биржи.

Якуб ар-Рифаи — министр финансов, ранее генеральный секретарь Кувейтского банковского союза.

Должность министра по делам развития и устойчивости была учреждена впервые и отражает стремление властей усилить институциональную координацию в социально-экономической и экологической повестке.

В свою очередь, перераспределение экономического и инвестиционного портфелей рассматривается как элемент более широкой корректировки управленческой модели на фоне региональных и глобальных вызовов.

В церемонии также приняли участие первый заместитель премьер-министра и министр внутренних дел шейх Фахд ас-Сабах, министр по делам Эмирского двора шейх Хамад Джабер ас-Сабах, а также высокопоставленные представители двора эмира.

Cabinet Reshuffle in Kuwait Includes Ministers of Foreign Affairs, Finance and Informationhttps://t.co/hnOG6i5vxc — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) February 2, 2026

Перестановки в правительстве были утверждены в воскресенье эмирским указом, в результате которых в состав правительства вошли семь новых лиц, а три министра были заменены. Перестановка, объявленная указом эмира, увеличивает численность кабинета до 21 человека, не считая главы правительства.

Эмирским указом также было изменено наименование портфеля Омара Сауда Абдулазиза Аль-Омара: ранее он занимал должность государственного министра по делам связи, после чего его мандат был расширен и переименован в государственного министра по делам связи и информационных технологий.

В свою очередь Абдулла Субайх Абдулла Буфтайн, заместитель главного редактора англоязычной ежедневной газеты Kuwait Times, был назначен министром информации и культуры эмирским указом в рамках перестановок в правительстве. В сообщении кувейтского информационного агентства KUNA о церемонии принесения присяги его имя не упоминалось.

В системе государственного управления Кувейта, как и ряда других ближневосточных государств, существуют должности министра и государственного министра.

Министр возглавляет самостоятельное ведомство, тогда как государственный министр является членом правительства, курирующим отдельное направление без создания собственного министерства. Оба статуса предполагают участие в работе кабинета министров, однако объем полномочий и уровень ответственности у таких портфелей различаются.

Читайте также: Посол Казахстана в Кувейте вступил в должность.

ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Катар начали отзыв детских смесей Nestle.