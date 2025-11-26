РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:36, 25 Ноябрь 2025

    Посол Казахстана в Кувейте вступил в должность

    Посол Республики Казахстан Ержан Елекеев вручил верительные грамоты Эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Ас-Сабаху.

    посол
    Фото: МИД РК

    — В ходе церемонии были подтверждены дружественный характер казахстанско-кувейтских отношений и стремление сторон к дальнейшему развитию политического, экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества, — говорится в сообщении.

    Е.Елекеев отметил, что Кувейт и Казахстан разделяют общие приоритеты — укрепление стабильности, обеспечение безопасности и диверсификации национальной экономики. Посол сообщил, что Казахстан также реализует масштабную программу цифровизации государственного управления, направленную на повышение эффективности институтов и прозрачность исполнения решений.

    Эмир Кувейта пожелал послу успешной работы и выразил поддержку дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул особую значимость расширения инвестиционного взаимодействия в целях обеспечения продовольственной безопасности Кувейта, отметив высокий потенциал Казахстана как надёжного партнёра в агропромышленном секторе.

    — Эмир отметил готовность Кувейта рассматривать перспективные инициативы в этой сфере, включая проекты, направленные на развитие устойчивых поставок продовольствия и создание долгосрочных механизмов взаимодействия между государственными и частными институтами двух стран, — сообщили в МИД РК.

    Казахстанский дипломат отметил приверженность Казахстана укреплению взаимодействия со странами Персидского залива, обратив внимание на важность Кувейта как стратегического партнера в регионе, а также выразил готовность к углублению диалога по всем направлениям двусторонней повестки.

    Ранее сообщалось, что посол Швейцарии Салман Бал завершил свою дипмиссию в Казахстане. 

