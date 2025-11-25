Посол Швейцарии Салман Бал завершил свою дипмиссию в Казахстане

— В ходе беседы дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящий рабочий визит Вице-президента Швейцарии Ги Пармелана в Астану в рамках его участия в 5-м заседании Делового совета «Казахстан-Швейцария». Отмечена позитивная динамика политического диалога, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации, транспорта и логистики, образования и водной дипломатии, — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД РК, Салман Бал поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное взаимодействие и подчеркнул высокий потенциал дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В завершение встречи А.Исетов выразил признательность послу за его вклад в развитие казахстанско-швейцарского сотрудничества и вручил ему почетную грамоту от имени министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о ходе переговоров об упрощении визового режима с Европейским союзом.