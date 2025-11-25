РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:28, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Посол Швейцарии Салман Бал завершил свою дипмиссию в Казахстане

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов принял посла Швейцарской Конфедерации Салмана Бала по случаю завершения его дипломатической миссии, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    посол швейцарии
    Фото: МИД РК

    — В ходе беседы дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящий рабочий визит Вице-президента Швейцарии Ги Пармелана в Астану в рамках его участия в 5-м заседании Делового совета «Казахстан-Швейцария».

    Отмечена позитивная динамика политического диалога, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации, транспорта и логистики, образования и водной дипломатии, — говорится в сообщении ведомства.

    По информации МИД РК, Салман Бал поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное взаимодействие и подчеркнул высокий потенциал дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    В завершение встречи А.Исетов выразил признательность послу за его вклад в развитие казахстанско-швейцарского сотрудничества и вручил ему почетную грамоту от имени министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева.

    Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о ходе переговоров об упрощении визового режима с Европейским союзом. 

