Переговоры с ЕС об упрощении визового режима стараемся ускорить — МИД РК

Как отметил Смадияров на брифинге в ведомстве, Казахстан уже обсуждает этот вопрос с некоторыми странами Евросоюза.

— В ЕС входят несколько государств, поэтому переговоры нужно вести с каждой страной отдельно. Недавно наша делегация провела переговоры с немецкой стороной в Германии. На следующей неделе делегация МИД вновь намерена поехать. Есть и другие ведомства: МВД, Комитет национальной безопасности, есть и миграционные вопросы, которые требуют всестороннего рассмотрения. Поэтому, как я уже говорил, процесс не решается за несколько дней и занимает годы. Точные сроки назвать сложно, но мы стараемся ускорить этот процесс, — отметил он.

Напомним, 24 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса. Важной вехой в развитии двусторонних отношений стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

Ранее сообщалось, что 1 декабря министр иностранных дел Ермек Кошербаев посетит Брюссель для участия в 22-м заседании Совета сотрудничества Казахстан — Европейский Союз. В МИД отметили, что особое внимание будет уделено ключевым направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе, упрощению визового режима.