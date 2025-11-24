РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС по ЦА

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС
    Фото: Акорда

    Приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом — одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.

    Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС по ЦА
    Фото: Акорда

    Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Глава государства, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

    Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.

    Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС по ЦА
    Фото: Акорда

    В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

    Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС по ЦА
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан ЕС
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают