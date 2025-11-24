Президент Казахстана провел встречу со Спецпредставителем ЕС по ЦА

Приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом — одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.

Фото: Акорда

Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Глава государства, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.

Фото: Акорда

В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.