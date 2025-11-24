Глава МИД Казахстана проведет в Брюсселе переговоры с представителями ЕС

Он отметил, что стороны проведут традиционный всесторонний обзор двустороннего взаимодействия и обсудят практическую реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного 10 лет назад.

— Особое внимание будет уделено ключевым направлениям двустороннего сотрудничества: энергетике, транспорту и логистике, цифровизации, гражданской авиации, упрощению визового режима, а также добыче и использованию критических сырьевых материалов, — отметил Смадияров.

По его словам, на заседании запланирован обмен мнениями по текущим вопросам сотрудничества, а также обсуждение конкретных шагов по реализации совместных проектов в обозначенных сферах.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.