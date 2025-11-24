РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава МИД Казахстана проведет в Брюсселе переговоры с представителями ЕС

    Министр иностранных дел Ермек Кошербаев посетит Брюссель для участия в 22-м заседании Совета сотрудничества Казахстан — Европейский Союз, которое пройдет 1 декабря. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чем запомнился Ермек Кошербаев на посту акима ВКО
    Фото: акимат ВКО

    Он отметил, что стороны проведут традиционный всесторонний обзор двустороннего взаимодействия и обсудят практическую реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного 10 лет назад.

    — Особое внимание будет уделено ключевым направлениям двустороннего сотрудничества: энергетике, транспорту и логистике, цифровизации, гражданской авиации, упрощению визового режима, а также добыче и использованию критических сырьевых материалов, — отметил Смадияров.

    По его словам, на заседании запланирован обмен мнениями по текущим вопросам сотрудничества, а также обсуждение конкретных шагов по реализации совместных проектов в обозначенных сферах.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.  

    Теги:
    МИД РК ЕС
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают