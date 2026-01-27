Новые госуслуги в сфере земельных отношений запущены на eGov.kz
На портале электронного Правительства запущены новые госуслуги в сфере земельных отношений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
С января 2026 года на портале eGov.kz стали доступны услуги по продлению срока аренды земельного участка, продаже земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку, а также по выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка.
Новые сервисы направлены на повышение удобства получения государственных услуг, сокращение сроков их оказания, а также обеспечение прозрачности процедур в сфере земельных отношений.
Запуск электронных услуг осуществлен в рамках работы по автоматизации и цифровизации государственных услуг, проводимой Комитетом по управлению земельными ресурсами совместно с МИИиЦР РК.
Работа по дальнейшему совершенствованию и автоматизации государственных услуг в сфере земельных отношений будет продолжена, сообщили в Минсельхозе.
Ранее на портале eGov.kz стал доступен онлайн-прием документов для поступления в НИШ.