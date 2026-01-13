Документы для поступления в НИШ теперь можно сдать онлайн
Онлайн-прием документов для поступления в НИШ стал доступен на портале eGov.kz, передает агентство Кazinform.
С 5 января 2026 года начался прием заявлений на участие в конкурсе на образовательный грант Назарбаев Интеллектуальных школ через портал eGov.kz. Подать документы на участие в конкурсе могут родители или опекуны детей, которые на момент подачи обучаются в 6 классе.
Впервые прием заявок на поступление и участие в конкурсе на зачисление в НИШ в рамках образовательного гранта автоматизирован через портал электронного правительства eGov.kz. Прием заявок стартовал 5 января и завершится 9 февраля 2026 года. Также подать документы можно офлайн — через приемные комиссии филиалов НИШ (подробнее на сайте НИШ).
Конкурс проводится для зачисления в 7 класс. Участие предусмотрено только для школьников, обучающихся в 6 классах общеобразовательных организаций. Повторное обучение в аналогичном классе не предусмотрено. Школьники, уже обучающиеся в 7-9 классах, а также претенденты с ранее поданными заявлениями или действующими пропусками, к участию в конкурсе не допускаются.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
— авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Образование» — «Среднее образование»;
— выбрать услугу «Прием документов на конкурс образовательного гранта Президента РК «Өркен»»;
— заполнить заявление и прикрепить необходимые документы;
— подписать запрос одним из доступных методов подписания;
— в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.
Услуга предоставляется бесплатно. При подаче заявки пользователю необходимо прикрепить электронную копию табеля успеваемости ребенка или справки из школы с указанием класса обучения, учебного года и даты выдачи документа, а также цифровую цветную фотографию школьника формата 3×4, соответствующую установленным требованиям. Сведения о документах, удостоверяющих личность и свидетельствах о рождении, загружаются автоматически из государственных информационных систем.
Государственная услуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.
Ранее сообщалось, что онлайн-перевыпуск паспортов планируют запустить в Казахстане.