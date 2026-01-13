РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:27, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Документы для поступления в НИШ теперь можно сдать онлайн

    Онлайн-прием документов для поступления в НИШ стал доступен на портале eGov.kz, передает агентство Кazinform.

    НИШ
    Фото: НИШ

    С 5 января 2026 года начался прием заявлений на участие в конкурсе на образовательный грант Назарбаев Интеллектуальных школ через портал eGov.kz. Подать документы на участие в конкурсе могут родители или опекуны детей, которые на момент подачи обучаются в 6 классе.

    Впервые прием заявок на поступление и участие в конкурсе на зачисление в НИШ в рамках образовательного гранта автоматизирован через портал электронного правительства eGov.kz. Прием заявок стартовал 5 января и завершится 9 февраля 2026 года. Также подать документы можно офлайн — через приемные комиссии филиалов НИШ (подробнее на сайте НИШ).

    Конкурс проводится для зачисления в 7 класс. Участие предусмотрено только для школьников, обучающихся в 6 классах общеобразовательных организаций. Повторное обучение в аналогичном классе не предусмотрено. Школьники, уже обучающиеся в 7-9 классах, а также претенденты с ранее поданными заявлениями или действующими пропусками, к участию в конкурсе не допускаются.

    Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

    — авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Образование» — «Среднее образование»; 

    — выбрать услугу «Прием документов на конкурс образовательного гранта Президента РК «Өркен»»; 

    — заполнить заявление и прикрепить необходимые документы; 

    — подписать запрос одним из доступных методов подписания;

    — в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

    Услуга предоставляется бесплатно. При подаче заявки пользователю необходимо прикрепить электронную копию табеля успеваемости ребенка или справки из школы с указанием класса обучения, учебного года и даты выдачи документа, а также цифровую цветную фотографию школьника формата 3×4, соответствующую установленным требованиям. Сведения о документах, удостоверяющих личность и свидетельствах о рождении, загружаются автоматически из государственных информационных систем.

    Государственная услуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.

    Ранее сообщалось, что онлайн-перевыпуск паспортов планируют запустить в Казахстане.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Егов Образование Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают