Документы для поступления в НИШ теперь можно сдать онлайн

С 5 января 2026 года начался прием заявлений на участие в конкурсе на образовательный грант Назарбаев Интеллектуальных школ через портал eGov.kz. Подать документы на участие в конкурсе могут родители или опекуны детей, которые на момент подачи обучаются в 6 классе.

Впервые прием заявок на поступление и участие в конкурсе на зачисление в НИШ в рамках образовательного гранта автоматизирован через портал электронного правительства eGov.kz. Прием заявок стартовал 5 января и завершится 9 февраля 2026 года. Также подать документы можно офлайн — через приемные комиссии филиалов НИШ (подробнее на сайте НИШ).

Конкурс проводится для зачисления в 7 класс. Участие предусмотрено только для школьников, обучающихся в 6 классах общеобразовательных организаций. Повторное обучение в аналогичном классе не предусмотрено. Школьники, уже обучающиеся в 7-9 классах, а также претенденты с ранее поданными заявлениями или действующими пропусками, к участию в конкурсе не допускаются.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Образование» — «Среднее образование»;

— выбрать услугу «Прием документов на конкурс образовательного гранта Президента РК «Өркен»»;

— заполнить заявление и прикрепить необходимые документы;

— подписать запрос одним из доступных методов подписания;

— в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Услуга предоставляется бесплатно. При подаче заявки пользователю необходимо прикрепить электронную копию табеля успеваемости ребенка или справки из школы с указанием класса обучения, учебного года и даты выдачи документа, а также цифровую цветную фотографию школьника формата 3×4, соответствующую установленным требованиям. Сведения о документах, удостоверяющих личность и свидетельствах о рождении, загружаются автоматически из государственных информационных систем.

Государственная услуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.

Ранее сообщалось, что онлайн-перевыпуск паспортов планируют запустить в Казахстане.