Новая программа для городов: как в ВКО пытаются закрыть дефицит врачей

Поводом стал устойчивый дефицит врачей — сегодня в регионе не хватает около 150 специалистов.

Почему города оказались в неравных условиях

В управлении здравоохранения области отмечают, что действующие меры поддержки в основном ориентированы на сельскую местность. Для врачей, которые едут работать в аулы, предусмотрен расширенный пакет льгот.

— Это и единовременные выплаты до 8,5 миллионов тенге и обеспечение жильем, и льготная ипотека. Мы понимаем, что в городах условия для привлечения специалистов объективно сложнее. Льгот там меньше, чем в селе. Поэтому ищем разные выходы, обучаем специалистов в резидентуре за счет медицинских организаций, областного бюджета. Акиматы районов и городов предоставляют жилье для остродефицитных специалистов. Вот такие у нас мероприятия принимаются для привлечения кадров. Наши главные врачи совместно с курирующими из районов и городов выезжают на все ярмарки вакансий, во все медицинские вузы, проводят переговоры, — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Айнаш Капанова.

По ее словам, без дополнительных стимулов конкурировать за кадры городским больницам все сложнее.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Где дефицит ощущается сильнее всего

Наиболее напряженная ситуация складывается в Усть-Каменогорске и моногородах региона — Серебрянске, Риддере и Алтае. Только в областном центре не хватает 55 врачей.

— В дефиците прежде всего педиатры, врачи общей практики, акушер-гинекологи и анестезиологи. Это ключевые специальности, от которых напрямую зависит доступность медицинской помощи, — отметила Айнаш Капанова.

По данным управления, даже при сравнительно высокой заработной плате — около 500 тысяч тенге у молодого врача — кадровый разрыв сохраняется.

Серебрянск: нагрузка растет, специалистов не хватает

Центральная больница Серебрянска обслуживает более 11 тысяч человек — это жители города и девяти сел в округе. При этом в учреждении остаются незакрытыми сразу семь врачебных вакансий.

Жители признаются, что отсутствие узких специалистов напрямую влияет на качество жизни.

— У нас нет ЛОРа, нет окулиста. За лечением приходится ехать в район или в область. Это и деньги, и время, и силы. Не каждому такие поездки по карману, — рассказала жительница Серебрянска Татьяна Сидорова.

Кроме того, дефицит кадров создает прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

— Когда в больнице отсутствуют необходимые специалисты, мы вынуждены направлять пациентов либо в город Алтай, либо в Усть-Каменогорск. Если речь идет об экстренном состоянии, мы привлекаем ургентного фельдшера и водителя и, независимо от времени суток — днем или ночью — отправляем пациента в областной центр. Это означает потерю времени в критических ситуациях и дополнительные расходы для медицинского учреждения, — сообщил главный врач Серебрянской городской больницы Еркин Семейханов.

При этом кредиторская задолженность больницы — около 30 миллионов тенге. И отправка пациентов в другие города только увеличивает нагрузку.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Почему городские больницы проигрывают в борьбе за кадры

Руководство медучреждений подчеркивает: кадровый дефицит связан не с отсутствием попыток привлечь врачей, а с ограниченными возможностями мотивации.

— Программа «С дипломом — в село» действует только для сельских населенных пунктов. Для городских больниц не предусмотрены ни подъемные выплаты, ни льготное кредитование — ни для молодых специалистов, ни для опытных врачей, — пояснил Еркин Семейханов.

По его словам, в таких условиях города оказываются менее привлекательными для переезда. И молодые специалисты чаще выбирают более привлекательные, близкие к областному центру села Уланского и Глубоковского районов.

Точечные решения вместо системы

Пока одним из немногих рабочих инструментов остается программа переселения из южных регионов. Так, врач приемного отделения Марат Ахметов недавно переехал в Серебрянск из Кызылординской области и занял ранее пустующую ставку. Он уже получил помощь по переселению — около 800 тысяч тенге, и 4,5 млн — на первоначальный взнос на приобретение жилья. Но купить дом намерен в январе–феврале. Пока нет времени заняться поисками — работы много.

— Когда специалистов не хватает, приходится работать шире своего профиля. Я терапевт, но принимаю и детей, потому что педиатров нет. Это создает сложности и повышает нагрузку, — отметил Марат Ахметов.

По его словам, даже при наличии жилья и поддержки одного специалиста этого недостаточно для устойчивой работы всей системы.

Фото: Kazinform

Новый механизм: ставка на подъемные

В управлении здравоохранения ВКО считают, что без системных решений кадровый дефицит будет только углубляться. Поэтому разработан проект новой программы для городов и моногородов.

— Предлагается установить подъемные выплаты: для врачей — пять миллионов тенге, для среднего медицинского персонала — один миллион. Сейчас проект находится на стадии проработки и согласования в Министерстве юстиции, — сообщила Айнаш Капанова.

Эксперты отмечают, если документ будет согласован, уже с 2026 года у городских больниц появится инструмент для реальной конкуренции за кадры. Однако решающим фактором станет не только размер выплат, но и стабильность этих мер.

Пока же города Восточного Казахстана продолжают работать в условиях хронического дефицита врачей — с высокой нагрузкой на персонал и вынужденными поездками пациентов за медицинской помощью.

