    09:40, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Больше тысячи человек на врача: в Жамбылской области сохраняется дефицит медкадров

    Помимо этого, в Жамбылском районе значительная часть медицинской инфраструктуры размещается в приспособленных зданиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врач, беременность
    Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

    По информации местного акимата, в Жамбылском районе функционируют 29 объектов здравоохранения, однако 19 из них размещаются в приспособленных зданиях. В этот перечень входят центральная районная больница, поликлиника, санаторий «Айшибиби», девять врачебных амбулаторий, одиннадцать медпунктов и шесть фельдшерско-акушерских пунктов.

    Медицинские кадры также остаются на уровне прошлых лет — сегодня в районе работают всего 76 врачей, а также 310 средних и 105 младших медработников. Фактическое население района сегодня, по всей видимости, превышает 100 тысяч человек, тогда как последняя доступная статистика — 82,9 тысячи жителей была зафиксирована еще в 2019 году. С учетом численности населения на одного врача приходится в среднем более тысячи жителей.

    Чтобы как-то решить проблему в районе продолжается точечное обновление инфраструктуры. В селе Каратау Айшабибинского сельского округа завершено строительство нового ФАПа стоимостью 268,3 млн тенге. Вместе с тем капитальный ремонт главного местного медицинского учреждения самой районной больницы пока только на стадии проектирования. Стоит отметить, что ПСД была подготовлена еще осенью 2024 года — стоимость объекта оценивается в 2,6 млрд тенге.

    Немаловажное влияние на статистику оказал и тот факт, что ранее в состав города Тараза были переданы семь объектов здравоохранения — сельская больница, пять амбулаторий и один медпункт.

    Напомним, что мы уже рассказывали о том, что в Жамбылской области наблюдается острая нехватка врачей.

    Дефицит медиков в Казахстане: какие меры поддержки оказывает Правительство.

