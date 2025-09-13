В Жамбылской области острая нехватка врачей

Сейчас регион обслуживают 3548 врачей на 1,22 млн населения. Для сравнения, в Астане в прошлом году на 1,46 млн человек приходилось 10 540 врачей, или 138 человек на одного врача. По городу Алматы оказалось сложным найти актуальную информацию, но всего три года назад здесь было 146 пациентов на врача.

Кроме того, в Жамбылской области трудятся 11 996 работников среднего медперсонала. Уровень обеспеченности области ими в текущем году даже значительно вырос, в сравнении с прошлым, но в ряде районов, таких как Байзакский, Жамбылский, Жуалынский, Кордайский, Меркенский и Шуский, обеспеченность по-прежнему низкая. А ведь в условиях дефицита врачей основная нагрузка ложится именно на них.

Важно также учитывать, что более-менее держать позиции позволяют врачи-ветераны. Сегодня на передовой остаются 221 врач пенсионного возраста – это примерно каждый 16-й.

В управлении здравоохранения признают, что в некоторых поликлиниках нагрузка значительно превышает установленную норму – в Таразе на одного врача общей практики в некоторых учреждениях приходится более 2000-2500 человек.

И нагрузка на существующие организации первичной медико-санитарной помощи растет из года в год. Кроме того, в новых микрорайонах города (например, Барысхан, 16-й микрорайон) где население растет активнее всего, поликлиник либо недостаточно, либо нет вовсе.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Кадровый дефицит

Проблема не исчезнет, даже если построить новые больницы – в регионе просто некому в них работать. До 2024 года ситуация с нехваткой врачей постепенно улучшалась: 169 (2021), 108 (2022), 80 (2023), 70 (2024). Сейчас снова 109 вакансий, из них 47 – в городах, 62 – в селах.

Самые дефицитные специальности в Таразе – радиологи, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи, дерматовенерологи, психиатры. На селе не хватает врачей общей практики, терапевтов узкого профиля, педиатров, акушеров-гинекологов и инфекционистов.

Проблему пытаются решить переобучением имеющихся и обучением новых кадров. По данным управления здравоохранения сегодня 51 студент учится на медика за счет местного бюджета, еще 84 врача получают профильное образование.

Также в резидентуре учатся еще 182 медика из Жамбылской области, но уже за счет республиканского бюджета. В 2025 году местные больницы и поликлиники ожидают 43 выпускника резидентуры, в следующем – 55, с прогнозом не меньше 100 новых специалистов ежегодно, начиная с 2027 года.

Для привлечения и удержания молодых врачей введены солидные выплаты - до 8,5 млн тенге для дефицитных сельских специалистов, 1,2 млн для работников в селах, моногородах и поселках, 800 тыс. для Тараза.

Дорого ли обходятся такие меры? В 2025 году на поддержку молодых специалистов из местного бюджета потратили 58,4 млн тенге: 19 специалистов получили по 800 тыс. тенге, 36 – по 1,2 млн тенге. Из республиканского бюджета три специалиста получили 1500 МРП (17,7 млн тенге), еще шестеро – по 100 МРП (2,4 млн тенге). Максимальные подъемные в 8,5 млн тенге запросил лишь один специалист, направленный в Таласский район.

Важно отметить, что выпускники, обучавшиеся по государственным образовательным грантам, обязаны работать в регионе не менее 5 лет. В 2025 году в рамках этой работы 154 молодых специалиста распределены в Жамбылскую область, из которых 80% будут лечить людей в сельской местности.

Фото: Министерство здравоохранения РК

На последнем издыхании

Качество медицинских услуг страдает не только из-за кадров, но и из-за устаревшей инфраструктуры. И если дефицит оборудования решается путем покупки нового, и в этом году медики планируют купить 173 единицы оборудования на 6 млрд тенге. То по другим направлениям, недостаточно пополнять материально-техническую базу, так как потери из-за износа продолжают расти.

Все чаще в регионе обсуждают проблему нехватки машин скорой помощи. В 2025 году на 76 новых автомобилей потрачено более 1 млрд тенге, тогда как в 2024 году закупили 40 машин за более 750 млн тенге. Если раньше стоимость одной машины доходила до 19 млн тенге, то в этом году снизили требования до 14,5 млн, а ведь всего два года назад санитарный транспорт обходился в 9,9 млн тенге за единицу. Откуда такая большая разница в стоимости, никто не объясняет.

Нехватка транспорта на лицо, ведь на дорогах региона все еще «летают» 14 машин скорой помощи с 100-процентным амортизационным износом, которые временно справляются с вызовами IV категории срочности. Теоретически, их просто не должно быть на дорогах.

Еще одна печальная новость для местных властей - здания больниц стареют. Например, Мойынкумская центральная районная больница не подвергалась капитальному ремонту более 20 лет, а степень износа сейчас оценивают в 61,8%. ЦРБ в Шу была построена на 10 лет позже, но также потребность в ремонте уже видна невооруженным глазом.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Сколько нужно денег

На ближайшие годы планируются многомиллиардные вливания: 32,5 млрд тенге только на три крупных проекта в 2026 году.

Первым станет реконструкция ЦРБ в Жамбылском районе на 115 мест – 2,4 млрд тенге.

Вторым – реконструкция ЦРБ на 129 мест и строительство пристройки в районе Т. Рыскулова – еще 3,2 млрд тенге.

Самым дорогим станет проект, реализуемый в Жуалынском районе. По данным управления здравоохранения здесь хотят построить больницу на 100 мест и амбулаторный корпус на 250 мест. Также в проекте значится строительство перинатального центра, без уточнения где именно его возведут. Из-за дороговизны проект растянут на 3 года. В следующем году выделят 10 млрд, затем еще 10 млрд и в год окончания строительства еще 6,9 млрд тенге.

Есть и планы на 2027–2030 годы: расширение многопрофильной больницы в Таразе, инфекционная больница, новые ЦРБ, поликлиники, детский реабилитационный центр. Но пока это больше похоже на «вилами по воде», чем на реальные сроки и бюджеты.

Из наиболее важных отмечают необходимость строительства в Таразе городской поликлиники №10 на 400 посещений, в связи с высокой нагрузкой на врачей и высокими темпами роста населения.

Ранее минздрав сообщал о том, что дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%.