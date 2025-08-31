18:35, 30 Август 2025 | GMT +5
Минздрав: Дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%
В 2025 году выпуск медицинских вузов составил 11 626 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает агентство Kazinform.
1333 молодых врачей направлены в текущем году в сельские медицинские организации – почти в четыре раза больше, чем годом ранее (370 человек).
Поддержка медицинских кадров:
- с октября 2024 года 254 врача по 13 остродефицитным специальностям получили единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге за работу в сельской местности;
- дефицит врачей сократился на 19%, среднего медперсонала – на 7%. В селах дефицит снизился на 16%;
- по поручению Главы государства дополнительно выделено 1000 грантов в резидентуре.
Новые подходы к обучению:
- с 1 сентября начнется подготовка в интернатуре по 6 специальностям: ВОП, терапия, педиатрия, хирургия, детская хирургия, акушерство и гинекология;
- для снижения дефицита специалистов детского профиля стартует обучение по 14 детским специальностям в резидентуре;
- пересмотрены образовательные программы подготовки врачебных кадров на додипломном уровне в сторону увеличения на 10 кредитов на базовые дисциплины, повышены стипендии на 20% для всех уровней медицинского образования.
Международная интеграция:
- 1 сентября состоится первый прием бакалавров на двудипломную программу в рамках меморандума между Карагандинским медицинским и Казанским федеральным университетом.
- в Пакистане откроется филиал казахстанского медицинского университета. Это позволит отбирать сильных студентов, защитить систему образования от недобросовестного рекрутинга и укрепить позиции казахстанского медицинского образования в международных рейтингах.