Минздрав: Дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%

1333 молодых врачей направлены в текущем году в сельские медицинские организации – почти в четыре раза больше, чем годом ранее (370 человек).

Поддержка медицинских кадров:

с октября 2024 года 254 врача по 13 остродефицитным специальностям получили единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге за работу в сельской местности;

дефицит врачей сократился на 19%, среднего медперсонала – на 7%. В селах дефицит снизился на 16%;

по поручению Главы государства дополнительно выделено 1000 грантов в резидентуре.

Новые подходы к обучению:

с 1 сентября начнется подготовка в интернатуре по 6 специальностям: ВОП, терапия, педиатрия, хирургия, детская хирургия, акушерство и гинекология;

для снижения дефицита специалистов детского профиля стартует обучение по 14 детским специальностям в резидентуре;

пересмотрены образовательные программы подготовки врачебных кадров на додипломном уровне в сторону увеличения на 10 кредитов на базовые дисциплины, повышены стипендии на 20% для всех уровней медицинского образования.

Международная интеграция: