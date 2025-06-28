Дефицит медиков в Казахстане: какие меры поддержки оказывает Правительство

⁃ На сегодня по стране действительно отмечается дефицит медицинских кадров. Дефицит по состоянию на 1 января 2025 года составил 8216,75 штатных единиц: врачей — 3986 (из них на селе — 932), средних медицинских работников — 4230,75 (из них на селе — 835). Для решения данного вопроса Министерством здравоохранения утвержден план мероприятий, где предусмотрены системные меры по привлечению, закреплению в регионах и снижению дефицита медицинских кадров на 2025 год, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

По его словам, проводятся

ежегодное адресное распределение (примерно 2 — 2,5 тыс. выпускников),

обязательная отработка,

финансовые стимулы и социальная поддержка,

обязательная практика и стажировка в регионах,

карьерное и профессиональное развитие,

развитие системы наставничества и адаптации.

Также Премьер-министр отметил, что вместе с тем ежегодно согласно потребностям практического здравоохранения размещается 2500 мест государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в резидентуре, в 2024 году на востребованные специальности были предусмотрены места:

«Акушерство и гинекология взрослая, детская» — 218,

«Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» — 184,

«Педиатрия» — 159,

«Радиология» — 121,

«Неонатология» — 113,

«Терапия» — 102,

«Общая хирургия» — 95,

«Психиатрия взрослая, детская» — 77,

«Семейная медицина» — 56,

«Детская хирургия» — 55,

«Нейрохирургия взрослая, детская» — 40,

«Неотложная медицина взрослая, детская» — 35,

«Клиническая лабораторная диагностика» — 6),

местные исполнительные органы (в 2023 году — 867 мест, в 2024 году — 1260 мест).

Для социальной поддержки прибывающим специалистам предусмотрены следующие стимулирующие меры:

единовременная денежная выплата медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, в размере 100 минимальных заработных плат (8,5 млн тенге);

предоставление местными исполнительными органами в приоритетном порядке мест для детей медицинских работников в дошкольных организациях по месту жительства;

прием детей медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, вне конкурса с присуждением образовательного гранта;

возможность прохождения воинской службы по полученной медицинской специальности или предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу;

возмещение транспортных расходов;

введение модели страхования профессиональной ответственности медицинских работников за счет средств субъектов здравоохранения.

По данным Олжаса Бектенова, специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, определены следующие меры социальной поддержки за счет средствреспубликанского бюджета в рамках государственной программы «С дипломом в село!»:

1) подъемное пособие в сумме, равной 100-кратной МЗП (в 2024 году — 369200 тенге);

2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья –бюджетный кредит для специалистов, прибывших в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района, в сумме, не превышающей 2500 МЗП (9230000 тенге); сельские населенные пункты, в сумме, не превышающей 2000 МЗП (7384000 тенге).

⁃ Благодаря принимаемым мерам на сегодня снижен дефицит врачей в среднем на 18%, средних медицинских работников — на 7% (по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом). На сегодня 16 акиматами областей утвержден перечень остродефицитных специальностей в сельских населенных пунктах и выплаты производятся по мере прибытия специалистов (254 специалистам выплачено по 8,5 млн тенге), — дополнил глава Правительства.

Согласно принятым решениям 8-ми регионами в перечень включены врачи общей практики, 4-мя регионами — врачи-терапевты, по остальным 4-м регионам указанные специальности не являются остродефицитными.

⁃ По региону Абай проект перечня остродефицитных специальностей разработан и находится на рассмотрении в маслихате региона. После утверждения средства на единовременную выплату будут произведены. В целом принимаемые системные меры направлены на снижение дефицитамедицинских кадров и вопрос находится на контроле Правительства. Работа в данном направлении продолжается, — резюмировал О. Бектенов.

Как сообщалось, в Казахстане дефицит врачей сократился на 20%.