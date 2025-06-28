Дефицит медиков в Казахстане: какие меры поддержки оказывает Правительство
Дефицит по состоянию на 1 января 2025 года составил 8216,75 штатных единиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
⁃ На сегодня по стране действительно отмечается дефицит медицинских кадров. Дефицит по состоянию на 1 января 2025 года составил 8216,75 штатных единиц: врачей — 3986 (из них на селе — 932), средних медицинских работников — 4230,75 (из них на селе — 835). Для решения данного вопроса Министерством здравоохранения утвержден план мероприятий, где предусмотрены системные меры по привлечению, закреплению в регионах и снижению дефицита медицинских кадров на 2025 год, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.
По его словам, проводятся
- ежегодное адресное распределение (примерно 2 — 2,5 тыс. выпускников),
- обязательная отработка,
- финансовые стимулы и социальная поддержка,
- обязательная практика и стажировка в регионах,
- карьерное и профессиональное развитие,
- развитие системы наставничества и адаптации.
Также Премьер-министр отметил, что вместе с тем ежегодно согласно потребностям практического здравоохранения размещается 2500 мест государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в резидентуре, в 2024 году на востребованные специальности были предусмотрены места:
- «Акушерство и гинекология взрослая, детская» — 218,
- «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» — 184,
- «Педиатрия» — 159,
- «Радиология» — 121,
- «Неонатология» — 113,
- «Терапия» — 102,
- «Общая хирургия» — 95,
- «Психиатрия взрослая, детская» — 77,
- «Семейная медицина» — 56,
- «Детская хирургия» — 55,
- «Нейрохирургия взрослая, детская» — 40,
- «Неотложная медицина взрослая, детская» — 35,
- «Клиническая лабораторная диагностика» — 6),
- местные исполнительные органы (в 2023 году — 867 мест, в 2024 году — 1260 мест).
Для социальной поддержки прибывающим специалистам предусмотрены следующие стимулирующие меры:
- единовременная денежная выплата медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, в размере 100 минимальных заработных плат (8,5 млн тенге);
- предоставление местными исполнительными органами в приоритетном порядке мест для детей медицинских работников в дошкольных организациях по месту жительства;
- прием детей медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, вне конкурса с присуждением образовательного гранта;
- возможность прохождения воинской службы по полученной медицинской специальности или предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу;
- возмещение транспортных расходов;
- введение модели страхования профессиональной ответственности медицинских работников за счет средств субъектов здравоохранения.
По данным Олжаса Бектенова, специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, определены следующие меры социальной поддержки за счет средствреспубликанского бюджета в рамках государственной программы «С дипломом в село!»:
1) подъемное пособие в сумме, равной 100-кратной МЗП (в 2024 году — 369200 тенге);
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья –бюджетный кредит для специалистов, прибывших в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района, в сумме, не превышающей 2500 МЗП (9230000 тенге); сельские населенные пункты, в сумме, не превышающей 2000 МЗП (7384000 тенге).
⁃ Благодаря принимаемым мерам на сегодня снижен дефицит врачей в среднем на 18%, средних медицинских работников — на 7% (по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом). На сегодня 16 акиматами областей утвержден перечень остродефицитных специальностей в сельских населенных пунктах и выплаты производятся по мере прибытия специалистов (254 специалистам выплачено по 8,5 млн тенге), — дополнил глава Правительства.
Согласно принятым решениям 8-ми регионами в перечень включены врачи общей практики, 4-мя регионами — врачи-терапевты, по остальным 4-м регионам указанные специальности не являются остродефицитными.
⁃ По региону Абай проект перечня остродефицитных специальностей разработан и находится на рассмотрении в маслихате региона. После утверждения средства на единовременную выплату будут произведены. В целом принимаемые системные меры направлены на снижение дефицитамедицинских кадров и вопрос находится на контроле Правительства. Работа в данном направлении продолжается, — резюмировал О. Бектенов.
Как сообщалось, в Казахстане дефицит врачей сократился на 20%.