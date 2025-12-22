В ВКО не хватает около 150 врачей

Сегодня региону не хватает порядка 150 специалистов, и именно этот фактор остаётся одним из ключевых ограничений для доступности и качества медицинской помощи.

О проблеме на брифинге рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Айнаш Капанова. По её словам, наиболее востребованы специалисты «первой линии» — те, от кого напрямую зависит приём пациентов и экстренная помощь.

— На сегодняшний день в области сохраняется потребность примерно в 150 врачах. В первую очередь это педиатры, анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи и врачи общей практики, — отметила она.

При этом нагрузка на действующих медиков остаётся высокой. В условиях нехватки кадров именно они берут на себя основной объём работы — от профилактики до лечения сложных случаев.

— Для повышения качества медицинской помощи мы работаем по нескольким направлениям. Это профилактика заболеваний, ранняя диагностика, снижение показателей заболеваемости и смертности, обновление инфраструктуры. За девять месяцев этого года медицинскими работниками проведено около 10 тысяч профилактических мероприятий, которыми были охвачены 69 230 жителей области, — сообщила Айнаш Капанова.

По данным управления, в регионе отмечается снижение заболеваемости вирусным гепатитом B и туберкулёзом, а в течение года не зафиксировано случаев материнской смертности.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в этом году в Восточно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию 35 новых медицинских объектов, ещё один планируется завершить до конца года. Уровень оснащённости медицинских организаций оборудованием достиг 87,5%.

Тем не менее, специалисты подчёркивают — без решения кадрового вопроса инфраструктурные изменения не смогут в полной мере закрыть потребности населения, особенно в сельских районах и на уровне первичного звена здравоохранения.

