Новая Конституция формирует новый подход к диалогу общества и государства — эксперт

Принятие новой Конституции Казахстана стало новым этапом развития государственности и запустило процесс обновления законодательства страны. Одной из ее ключевых новелл стало создание Қазақстан Халық Кеңесі, который может сформировать новый подход к диалогу общества и государства. Такое мнение выразил эксперт Казахстанского института общественного развития, кандидат юридических наук Дидар Табаев, передает Kazinform.

Говоря о значении Основного закона, эксперт отметил, что Конституция обладает высшей юридической силой и определяет фундаментальные общественные и государственно-правовые отношения.

— Конституция Казахстана является основополагающим правовым актом, обладающим высшей юридической силой и прямым действием на всей территории Республики. Конституция «учреждает» важнейшие общественные и публично-правовые отношения, — отметил Дидар Табаев.

По словам эксперта, конституционное развитие Казахстана имеет глубокие исторические корни. Правовые нормы, регулирующие устройство общества, существовали еще во времена Казахского ханства.

— Наша история знает множество актов конституционного характера. Например, в эпоху Казахского ханства общеизвестными сводами законов являлись «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» и другие. В начале ХХ века Барлыбек Сыртанов подготовил труд «Қазақ елінің Уставы», который содержит в себе многие современные конституционные положения. В истории современного Казахстана действовали конституции 1993 и 1995 годах, — сказал он.

Дидар Табаев также остановился на конституционном процессе, начавшемся после Послания Главы государства народу Казахстана в сентябре 2025 года.

— Ставшей традицией в сентябре 2025 года Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В ходе Послания Президент высказал предложение о создании однопалатного парламента. С этого момента начался конституционный процесс, который привел к новой исторической дате 15 марта 2026 года — дата принятия новой Конституции Республики Казахстан, — отметил эксперт.

В настоящее время, по его словам, продолжается работа по приведению законодательства в соответствие с положениями нового Основного закона.

— Сейчас идет активная работа по приведению в соответствие правовых актов Конституции Казахстана. В первую очередь, конечно, мы о говорим о конституционных законах, — подчеркнул Дидар Табаев.

Одной из наиболее значимых новелл Конституции эксперт считает создание высшего консультативного органа — Қазақстан Халық Кеңесі.

— Мы все знаем, что Қазақстан Халық Кеңесі будет разрабатывать предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей, вносить в Курултай проекты законов, выдвигать инициативу о назначении всенародного референдума, — отмели он.

Состав Қазақстан Халық Кеңесі будет сформирован из числа граждан с учетом рекомендаций институтов гражданского общества и местного самоуправления в следующей пропорции: сорок два — от этнокультурных объединений, сорок два — от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, сорок два — от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения, — рассказал эксперт.

По мнению Дидара Табаева, создание нового конституционного органа должно способствовать развитию взаимодействия между государством и гражданским обществом.

— Считаю, что Қазақстан Халық Кеңесі — это конституционный орган, который позволит сформировать новый подход диалога общества и государства, — заключил он.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.

Ранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана начал работать ИИ-ассистент Sailau AI, который помогает пользователям получать информацию по вопросам организации и проведения выборов.