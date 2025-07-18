Новая дымовая труба ТЭЦ-2 Петропавловска готова к эксплуатации

Как сообщила пресс-служба АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», покраска новоый дымовой трубы высотой 180 метров началась 25 июня, завершение планировалось на конец августа.

Труба окрашена традиционно в красно-белые полосы. Есть несколько причин для покраски в такой цвет, одна из них – требования авиационной безопасности. Яркие заметные цвета издалека видны воздушным судам. Кроме того, на объекте использованы специальные, устойчивые к высокой температуре и коррозии краски. Еще одна особенность – окраска облегчает внешнее наблюдение за изменениями и дефектами на поверхности трубы.

Наряду с этим, были покрашены наблюдательные площадки вокруг трубы. Сейчас специалисты продолжают работу по поэтапному подключению к новой трубе и замене технологического оборудования.

Строительство новой трубы началось 5 августа прошлого года, и было завершено всего за 73 дня. Последняя заливка бетона была произведена 16 октября.

Высота новой трубы – 180 метров. Это на 30 метров больше высоты действующих труб №2 и №3.

В марте этого года начались работы по оснащению технического помещения под трубой. Внутренняя поверхность была покрыта специальной антикоррозионной защитой, газопроводные пути от первой до четвертой котельной были подключены к новой трубе. Кроме того, была установлена автоматическая система для конроля вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду.

Как говорят специалисты, полный запуск объекта запланирован на начало отопительного сезона 2025-2026 года.

В начале июня был успешно проведен опытно-производственный запуск трубы №1, построенной на место рухнувшей, на ТЭЦ-2.

Напомним, в 19:20 20 марта 2022 года наполовину обрушилась дымовая труба ТЭЦ-2 Петропавловска. На месте происшествия погибла женщина-рабочий.

Наполовину обрушившаяся труба ТЭЦ-2 была разобрана.

Новую трубу, которую начали строить на ТЭЦ-2, пришлось также разобрать в связи с тем, что она отклонилась от оси.