Строящаяся дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2 накренилась

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Строящаяся дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2 отклонилась от оси. Возведение объекта приостановили, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Распространяющиеся в городе слухи о том, что новая дымовая труба напоминает Пизанскую башню, подтвердились. В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что строительство приостановили.

«8-го августа ответственными работниками АО «Севказэнерго», обеспечивающими надзор за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых в ходе возведения новой дымовой трубы, было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения. Подрядной организацией является ТОО «Казтеплоспецстрой». Работы по возведению ствола трубы были незамедлительно приостановлены. В результате обследования объекта установлено, что в конической скользящей опалубке, при помощи которой ведется строительство ствола трубы, был обнаружен дефект, повлиявший на последующее отклонение от оси», - прокомментировали в пресс-службе.

Сколько метров трубы придется разобрать, будет известно после расчетов, которые проводит проектная организация. Параллельно демонтируют опалубку.

«После определения высотной отметки будут выполнены демонтажные работы. Далее с соблюдением всех норм и требований безопасности будет возведена новая опалубка, работы по строительству трубы возобновятся в кратчайшие сроки», - добавили в пресс-службе.

Новая дымовая труба, строящаяся вместо рухнувшей в марте прошлого года, должна быть высотой 180 метров. Успели возвести 30 метров. Построить трубу рассчитывали в конце года, запустить в работу - в следующем.