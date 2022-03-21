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    20:08, 20 Март 2022 | GMT +6

    Труба на ТЭЦ-2 обрушилась в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «Севказэнерго» информацию подтвердили.

    «Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. По людям идёт перекличка, выясняется, есть ли пострадавшие», - прокомментировали в пресс-службе.

    В управлении здравоохранения подтвердили, что на месте работают машины скорой помощи. На 19:25 сведений о пострадавших не было.

    Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами обрушения, сообщили, что взрыва при обрушении не было, наблюдался черный густой дым.




    Напомним, за зимний период на Петропавловской ТЭЦ произошло три аварийных отключения котлоагрегатов. На предприятии объясняли отказ оборудования его высоким износом.


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