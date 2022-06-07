Демонтаж дымовой трубы начался на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На демонтаж частично обрушившейся дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 потребуется почти три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», на первом этапе с трубы снимут слой футеровки из кирпича. Через неделю после этого уберут теплоизоляцию из минеральной плиты.

«Демонтаж верхних двух слоев и самой железобетонной трубы до отметки 30 метров продлится почти два месяца и завершится до 26 июля. С отметки 30 метров до нулевой – к 3 августа. Далее до конца месяца останутся работы по погрузке и перевозке строительного мусора. Трубе 60 лет, специалисты выбрали самый безопасный способ демонтажа – поэтапный. Он включает ручной метод разбора дымовой трубы до 30 метров, а после – использование механизированной техники», - прокомментировали в пресс-службе.

В сентябре проведут реконструкцию части общего газохода ТЭЦ от котлоагрегатов № 4,5,6,7 с целью переключения на дымовую трубу № 2.

«В отопительный сезон станция будет функционировать на девяти котлоагрегатах, которых достаточно для обеспечения города теплом. Два дополнительных газохода от котлоагрегатов № 1 и 3 будут готовы в ноябре, что позволит ТЭЦ-2 увеличить арсенал оборудования до 11 котлоагрегатов. По плану энергетиков одновременно в работе будут девять котлов и два останется в резерве», - добавили в пресс-службе.

Демонтажом дымовой трубы занимается компания ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» из города Усть-Каменогорска.

На Петропавловской ТЭЦ-2 сейчас идет ремонт, в котором задействовали 400 специалистов.

Ранее аким области Кумар Аксакалов сообщил, что предстоит демонтировать оставшуюся часть обрушившейся дымовой трубы. В рабочем режиме к отопительному сезону должны быть 9 котлов.

20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасались, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов. В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.