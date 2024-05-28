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    09:28, 28 Май 2024 | GMT +6

    Ночные беспорядки в Бишкеке: наказаны 20 сотрудников милиции, 10 из них уволены

    мвд кр
    Фото: Кабар

    После прошедшей стихийной акции, переросшей в беспорядки с нападением на иностранных студентов и трудовых мигрантов в ночь на 18 мая в Бишкеке, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников милиции, из которых 10 уволены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ведомства, 27 мая состоялась коллегия Министерства внутренних дел по нападениям на иностранцев и ночным беспорядкам, имевших место 13 и 17 мая в Бишкеке. В ней приняли участие руководство МВД, ГУВД г. Бишкек, УВД столичных районов и сотрудников ОВД, в чьи обязанности входило обеспечение правопорядка.

    По результатам служебного расследования решением коллегии МВД КР от занимаемых должностей освобождены 10 сотрудников УВД Свердловского района города Бишкек, в том числе начальник подразделения. Кроме того, 10 сотрудников ГУВД города Бишкек и УВД Свердловского района привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

    Решение служебного расследования в отношении сотрудников, состоящих в составе следственно-оперативной группы 13 мая 2024 года, передано в Следственную службу МВД для дачи юридической оценки.

    Напомним, в ночь на 18 мая в Бишкеке прошла стихийная акция, переросшая в беспорядки, из-за прошедшей 13 мая массовой драки местных жителей с иностранными гражданами в одном из хостелов. После произошедшего за медицинской помощью сразу обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы. Позже количество пострадавших возросло до 41. По фактам беспорядков возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранцев.

    Теги:
    Полиция Кыргызстан массовые беспорядки Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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