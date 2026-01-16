РУ
    11:47, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Незаконную добычу золота пресекли в области Абай

    Специализиированной природоохранной прокуратурой в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять лиц, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.

    Фото: freepik.com

    У нарушителей изъяты металлоискатели, использовавшиеся для незаконной деятельности.

    Судом указанные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 463 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа в размере 41 286 тенге, конфисковано оборудование в доход государства.

    Специализированная природоохранная прокуратура области Абай напоминает, что незаконная добыча полезных ископаемых влечёт административную и уголовную ответственность.

    Ранее подпольную «золотую фабрику» обнаружили в Акмолинской области.

