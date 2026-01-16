Незаконную добычу золота пресекли в области Абай
Специализиированной природоохранной прокуратурой в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять лиц, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.
У нарушителей изъяты металлоискатели, использовавшиеся для незаконной деятельности.
Судом указанные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 463 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа в размере 41 286 тенге, конфисковано оборудование в доход государства.
Специализированная природоохранная прокуратура области Абай напоминает, что незаконная добыча полезных ископаемых влечёт административную и уголовную ответственность.
Ранее подпольную «золотую фабрику» обнаружили в Акмолинской области.