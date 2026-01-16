Незаконную добычу золота пресекли в области Абай

Специализиированной природоохранной прокуратурой в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять лиц, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.