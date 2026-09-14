Незаконную автомойку снесли в Алматы

В Алматы снесли незаконно построенную автомойку, расположенную в микрорайоне Алгабас по улице Фаризы Онгарсыновой, 80/1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, ранее в отношении собственника объекта провели внеплановую проверку. По ее итогам были приняты административные меры и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Однако собственник предписание не исполнил, после чего материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы.

Постановлением суда собственник был признан виновным, а строение подлежало принудительному сносу.

Фото: акимат Алматы

На сегодня собственником объект снесен самостоятельно.

Ранее в Алматы снесли остановочный комплекс с объектами обслуживания, расположенного южнее улицы Толе би и восточнее улицы Момышулы.

Также в городе снесли пристройку к кафе Asi, расположенному по улице Толе би, 182. До этого по решению суда была демонтирована пристройка к супермаркету Spar по проспекту Сейфуллина, 510а. https://www.inform.kz/ru/nezakonnuyu-pristroyku-k-supermarketu-snesli-v-tsentre-almati-a63573a6

Кроме того, в Алматы решают судьбу частного дома, построенного на крыше многоэтажного жилого дома.

Всего, с января по июль 2026 года в городе полностью или частично демонтирован 41 объект, признанный незаконным.