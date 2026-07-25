Более 40 незаконных объектов снесли в Алматы с начала года
С начала года в Алматы полностью или частично снесен 41 объект, возведенный с нарушением требований законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в настоящее время в департаменте юстиции города находятся на исполнении еще 74 вступивших в законную силу судебных решения о полном или частичном сносе незаконных объектов.
Всего с начала года специалисты управления провели 1072 внеплановые проверки. По их итогам наложены штрафы на общую сумму 383,9 млн теңге и выданы 432 предписания об их устранении.
За некачественное выполнение строительно-монтажных работ к административной ответственности привлечены 43 организации. Еще 40 организаций и специалистов технического надзора понесли ответственность за ненадлежащее осуществление строительного контроля.
Кроме того, к административной ответственности привлечены 148 проектных организаций. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 32,4 млн теңге.
Ранее сообщалось о демонтаже незаконной двухэтажной пристройки и надстройки к жилому дому по улице Бегалина, 140 в Алматы.