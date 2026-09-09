Снос остановочного комплекса на Толе би начался после многолетних судов в Алматы

В Алматы начался снос остановочного комплекса с объектами обслуживания, расположенного южнее улицы Толе би и восточнее улицы Момышулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот остановочный комплекс хорошо знаком многим жителям города. На протяжении многих лет здесь работали торговые точки и другие объекты обслуживания, где предприниматели вели свой бизнес.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, вопрос о сносе объекта рассматривался несколько лет. Еще 19 июля 2022 года ведомство направило исковое заявление в Ауэзовский районный суд № 2 на снос остановочного комплекса, ввиду отсутствия разрешительных документов. После этого последовали продолжительные судебные разбирательства.

В конечном итоге Алматинский городской суд оставил решение суда первой инстанции о сносе объекта без изменения. Исполнительный лист был направлен в департамент юстиции.

Снос объектов начат с участием судебных исполнителей.

Напомним, что с начала 2026 года в Алматы полностью или частично демонтирован 41 объект, признанный незаконным.

Ранее в городе снесли пристройку к кафе Asi, расположенному по улице Толе би, 182.

До этого по решению суда была демонтирована пристройка к супермаркету Spar по проспекту Сейфуллина, 510а.