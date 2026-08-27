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    Незаконную пристройку к кафе сносят в Алматы по решению суда

    В Алматы приступили к сносу незаконно возведенной пристройки к кафе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконную пристройку к кафе сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    Речь идет о пристройке к кафе Asi, расположенного по адресу: улица Толе би, 182.

    По данным управления градостроительного контроля, ранее в отношении собственника объекта были приняты административные меры. Материалы по факту нарушения направили в суд.

    Незаконную пристройку к кафе сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям на собственника наложен административный штраф с принудительным сносом незаконной пристройки.

    Впоследствии собственник обжаловал решение. Однако Алматинский городской суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

    Незаконную пристройку к кафе сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    В настоящее время во исполнение решения суда начаты работы по сносу пристройки с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

    Ранее незаконную пристройку к супермаркету снесли в центре Алматы.

    Отметим, в Алматы продолжается работа по выявлению и сносу объектов, возведенных с нарушением требований законодательства. С начала 2026 года в городе полностью или частично демонтирован 41 такой объект.

    Закон и право Бизнес Снос Акимат Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор