    21:25, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Незаконный рынок сносят в Алматы

    По решению суда под снос попал рынок «Үміт» по проспекту Рыскулова 420, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля, ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

    — 22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в Специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа решением СМЭС города Алматы иск управления удовлетворен. Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда, — отметили в ведомстве.

    Ранее в Алматы снесли двухэтажное здание, которое расположено по улице Байдибек би, д.59. 

    Также по решению суда в Алматы снесли автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12.

