Незаконный рынок сносят в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

— 22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в Специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа решением СМЭС города Алматы иск управления удовлетворен. Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда, — отметили в ведомстве.

Ранее в Алматы снесли двухэтажное здание, которое расположено по улице Байдибек би, д.59.

Также по решению суда в Алматы снесли автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12.