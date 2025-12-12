Незаконные юрты: владельца зоны отдыха оштрафовали в Шымкенте

По данным управления контроля и качества городской среды, на участке, принадлежащем ТОО «Рахат-Бадам», были самовольно возведены хозяйственные постройки и юрты. При этом, как установили специалисты, строительство велось с нарушением обязательных строительных норм и без соблюдения требований действующего законодательства.

Фото: управление контроля и качества городской среды

— В ходе плановой проверки в зоне отдыха, расположенной в Енбекшинском районе в микрорайоне Маятас, было установлено, что заказчик допустил нарушения строительного законодательства, — сообщили в управлении.

По итогам проверки на собственника (юридическое лицо) наложен штраф в размере 455 МРП, что составляет 1 789 060 тенге. Кроме того, выдано предписание о приостановке деятельности зоны отдыха до устранения нарушений.

Фото: управление контроля и качества городской среды

В ведомстве напомнили, что игнорирование строительных норм нередко приводит не только к крупным штрафам, но и к обязательному сносу самовольно возведенных объектов.

— Перед началом любых строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования законодательства и строительных норм. В противном случае возможны штрафные санкции и снос незаконных объектов, —подчеркнули специалисты.

Фото: управление контроля и качества городской среды

Ранее сообщалось, что в престижном районе Шымкента снесли незаконно построенное трехэтажное здание, занимающее участок площадью 100 соток.

Кроме того, по решению суда в Алматы начался снос двухэтажного самовольно возведенного объекта, построенного без полного пакета разрешительных документов.