Незаконные юрты: владельца зоны отдыха оштрафовали в Шымкенте
Плановая проверка в зоне отдыха, расположенной в микрорайоне Маятас, завершилась крупным штрафом и предписанием о приостановке деятельности объекта, передает корреспондент Kazinform.
По данным управления контроля и качества городской среды, на участке, принадлежащем ТОО «Рахат-Бадам», были самовольно возведены хозяйственные постройки и юрты. При этом, как установили специалисты, строительство велось с нарушением обязательных строительных норм и без соблюдения требований действующего законодательства.
— В ходе плановой проверки в зоне отдыха, расположенной в Енбекшинском районе в микрорайоне Маятас, было установлено, что заказчик допустил нарушения строительного законодательства, — сообщили в управлении.
По итогам проверки на собственника (юридическое лицо) наложен штраф в размере 455 МРП, что составляет 1 789 060 тенге. Кроме того, выдано предписание о приостановке деятельности зоны отдыха до устранения нарушений.
В ведомстве напомнили, что игнорирование строительных норм нередко приводит не только к крупным штрафам, но и к обязательному сносу самовольно возведенных объектов.
— Перед началом любых строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования законодательства и строительных норм. В противном случае возможны штрафные санкции и снос незаконных объектов, —подчеркнули специалисты.
Ранее сообщалось, что в престижном районе Шымкента снесли незаконно построенное трехэтажное здание, занимающее участок площадью 100 соток.
Кроме того, по решению суда в Алматы начался снос двухэтажного самовольно возведенного объекта, построенного без полного пакета разрешительных документов.