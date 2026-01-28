РУ
    19:46, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Невыполнение обязательств по субсидиям на скот выявили в восьми районах ВКО

    В восьми районах Восточно-Казахстанской области выявлены факты невыполнения обязательств по сохранению поголовья скота фермерами, получившими государственные субсидии. Об этом стало известно в ходе совещания, посвящённого вопросам развития сельского хозяйства региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сельское хозяйство, скот, животные, ферма, КРС
    Фото: Мурат Аяган/Kazinform

    Как сообщила заместитель руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Жаннат Кошерова, департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области провёл государственный аудит деятельности управления сельского хозяйства.

    — По итогам проверки установлено, что управление предоставило субсидии 74 сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 284 головы крупного рогатого скота. Однако получатели субсидий не выполнили обязательства по сохранению субсидированного поголовья, — отметила Жаннат Кошерова.

    Данные нарушения были выявлены в Зайсанском, Тарбагатайском, Уланском, Курчумском, Самарском, Улькен-Нарынском, Шемонаихинском и Маркакольском районах.

    — В этой связи районным отделам сельского хозяйства необходимо на постоянной основе ежеквартально проводить мониторинг сохранности субсидированного поголовья скота, — подчеркнула заместитель руководителя управления.

    В настоящее время акимам указанных районов предстоит организовать работу по возврату субсидий, выделенных на поголовье скота.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Атырауской области в целях противодействия скотокрадству были установлены блокпосты.

    Сельское хозяйство ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Скот Субсидии
    Айгуль Эсеналиева
