Невыполнение обязательств по субсидиям на скот выявили в восьми районах ВКО

Как сообщила заместитель руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Жаннат Кошерова, департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области провёл государственный аудит деятельности управления сельского хозяйства.

— По итогам проверки установлено, что управление предоставило субсидии 74 сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 284 головы крупного рогатого скота. Однако получатели субсидий не выполнили обязательства по сохранению субсидированного поголовья, — отметила Жаннат Кошерова.

Данные нарушения были выявлены в Зайсанском, Тарбагатайском, Уланском, Курчумском, Самарском, Улькен-Нарынском, Шемонаихинском и Маркакольском районах.

— В этой связи районным отделам сельского хозяйства необходимо на постоянной основе ежеквартально проводить мониторинг сохранности субсидированного поголовья скота, — подчеркнула заместитель руководителя управления.

В настоящее время акимам указанных районов предстоит организовать работу по возврату субсидий, выделенных на поголовье скота.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Атырауской области в целях противодействия скотокрадству были установлены блокпосты.