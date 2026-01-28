Невыполнение обязательств по субсидиям на скот выявили в восьми районах ВКО
В восьми районах Восточно-Казахстанской области выявлены факты невыполнения обязательств по сохранению поголовья скота фермерами, получившими государственные субсидии. Об этом стало известно в ходе совещания, посвящённого вопросам развития сельского хозяйства региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила заместитель руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Жаннат Кошерова, департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области провёл государственный аудит деятельности управления сельского хозяйства.
— По итогам проверки установлено, что управление предоставило субсидии 74 сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 284 головы крупного рогатого скота. Однако получатели субсидий не выполнили обязательства по сохранению субсидированного поголовья, — отметила Жаннат Кошерова.
Данные нарушения были выявлены в Зайсанском, Тарбагатайском, Уланском, Курчумском, Самарском, Улькен-Нарынском, Шемонаихинском и Маркакольском районах.
— В этой связи районным отделам сельского хозяйства необходимо на постоянной основе ежеквартально проводить мониторинг сохранности субсидированного поголовья скота, — подчеркнула заместитель руководителя управления.
В настоящее время акимам указанных районов предстоит организовать работу по возврату субсидий, выделенных на поголовье скота.
