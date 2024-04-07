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    10:50, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Нестабильная погода сохранится на большей части Казахстана

    дождь
    Фото: pixabay.com/

    Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова рассказала о погоде на ближайшее время в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Нестабильная погода сохранится на большей части территории республики. Ночью на севере и северо-западе страны, а также в центральном регионе ожидается дождь. Дождь сменится снегом, днем (7 апреля) прогнозируется сильный дождь в центре страны, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    Спикер добавила, что в западных и восточных регионах дневная температура ожидается на уровне 20 градусов тепла, 7 - 15 градусов на северо-западе и севере республики, 12- 17 градусов в центре, 20 - 25 градусов в южных регионах, на юго-востоке 22 градуса.

    Ранее сообщалось, что 3686 домов подтоплены в Казахстане. По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек.

    6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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