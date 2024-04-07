Нестабильная погода сохранится на большей части Казахстана

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова рассказала о погоде на ближайшее время в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Нестабильная погода сохранится на большей части территории республики. Ночью на севере и северо-западе страны, а также в центральном регионе ожидается дождь. Дождь сменится снегом, днем (7 апреля) прогнозируется сильный дождь в центре страны, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что в западных и восточных регионах дневная температура ожидается на уровне 20 градусов тепла, 7 - 15 градусов на северо-западе и севере республики, 12- 17 градусов в центре, 20 - 25 градусов в южных регионах, на юго-востоке 22 градуса.

Ранее сообщалось, что 3686 домов подтоплены в Казахстане. По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.