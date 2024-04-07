Свыше 12 тысяч человек борются с паводком в Казахстане

В Казахстане из-за паводковой ситуации продолжаются спасательные работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Воздушными судами МЧС, Министерства обороны, Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. Откачено более 7,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 950 тыс. тон мешкотар, 976 тыс. тонн инертного материала, - сказал Кахарман Оразалин.

Всего, по его словам, в аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек и 1 300 единиц техники, семь воздушных судов.

- На контроле Республиканского оперативного штаба находится Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области, - добавил Кахарман Оразалин.

Ранее сообщалось, что 3686 домов подтоплены в Казахстане.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.