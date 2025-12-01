РУ
    18:15, 17 Декабрь 2025

    Непогода в Саудовской Аравии: введено «красное предупреждение»

    В провинции Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии уже три дня действует выпущенное Национальным центром метеорологии «красное предупреждение» о неблагоприятных погодных условиях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Непогода в Саудовской Аравии: введено «красное предупреждение»
    Фото: Saudi Press Agency

    В качестве меры предосторожности в регионе приостановлены очные занятия в общеобразовательных учреждениях.

    Тем временем в среду в этой же провинции в 01:11 по местному времени произошло землетрясение. 

    Эпицентр землетрясения находился в районе приблизительно в 9 км к востоку от города Харад. Очаг залегал на глубине около 8 км.

    — Землетрясение имело тектоническую природу и было вызвано напряжением, возникающим в результате столкновения Аравийской и Евразийской литосферных плит в районе гор Загрос на территории Иран. Это привело к активации существующих разломов в земной коре восточного региона королевства, — пояснил официальный представитель Геологической службы Саудовской Аравии Тарик Аба аль-Хаиль. 

    Сообщается, что пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

    Арсен Утешев
