Непогода в Саудовской Аравии: введено «красное предупреждение»
В провинции Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии уже три дня действует выпущенное Национальным центром метеорологии «красное предупреждение» о неблагоприятных погодных условиях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В качестве меры предосторожности в регионе приостановлены очные занятия в общеобразовательных учреждениях.
Heavy #flooding due to rainfall in Jubail, Eastern Province, #SaudiArabia pic.twitter.com/AfRGxPKt82— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) December 16, 2025
Тем временем в среду в этой же провинции в 01:11 по местному времени произошло землетрясение.
Saudi Arabia’s seismic monitoring stations recorded a minor earthquake in the Eastern Province early Wednesday, according to the Saudi Geological Surveyhttps://t.co/QlKkEZi5yt— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 17, 2025
Эпицентр землетрясения находился в районе приблизительно в 9 км к востоку от города Харад. Очаг залегал на глубине около 8 км.
— Землетрясение имело тектоническую природу и было вызвано напряжением, возникающим в результате столкновения Аравийской и Евразийской литосферных плит в районе гор Загрос на территории Иран. Это привело к активации существующих разломов в земной коре восточного региона королевства, — пояснил официальный представитель Геологической службы Саудовской Аравии Тарик Аба аль-Хаиль.
Сообщается, что пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.
