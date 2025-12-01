Непогода в Саудовской Аравии: введено «красное предупреждение»

В качестве меры предосторожности в регионе приостановлены очные занятия в общеобразовательных учреждениях.

Тем временем в среду в этой же провинции в 01:11 по местному времени произошло землетрясение.

Saudi Arabia’s seismic monitoring stations recorded a minor earthquake in the Eastern Province early Wednesday, according to the Saudi Geological Surveyhttps://t.co/QlKkEZi5yt — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 17, 2025

Эпицентр землетрясения находился в районе приблизительно в 9 км к востоку от города Харад. Очаг залегал на глубине около 8 км.

— Землетрясение имело тектоническую природу и было вызвано напряжением, возникающим в результате столкновения Аравийской и Евразийской литосферных плит в районе гор Загрос на территории Иран. Это привело к активации существующих разломов в земной коре восточного региона королевства, — пояснил официальный представитель Геологической службы Саудовской Аравии Тарик Аба аль-Хаиль.

Сообщается, что пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

