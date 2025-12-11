Израиль готовится к шторму «Байрон»: прогнозируются сильные дожди

Израильские власти усилили меры готовности в связи с приближением мощного средиземноморского шторма «Байрон», который ранее обрушился на Грецию и Кипр и в ближайшие сутки достигнет пика над израильской территорией. Синоптики предупреждают о ливнях, ураганных порывах ветра и высоком риске локальных наводнений.

По данным метеослужбы, порывы ветра могут достигать 90 км в час, а количество осадков в прибрежной зоне уже превысило 60-100 миллиметров за несколько часов. Власти отмечают, что дренажная система страны может не справиться с повышенной нагрузкой, что повышает угрозу подтоплений в городах и на шоссе.

As Storm Byron bears down on Israel, authorities warn of unprecedented rain https://t.co/tBa2cjwrlc — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 10, 2025

Командование тыла Армии обороны Израиля объявило о повышенной готовности спасательных подразделений и досрочно отпустило солдат с удаленных баз в южных районах, чтобы избежать рисков, связанных с ухудшением погоды.

Муниципалитеты усилили дежурные бригады, проводят очистку ливневых стоков и подготовили насосы в зонах, где ранее фиксировались подтопления. Жителям рекомендовано избегать затопленных участков, не пользоваться лифтами для доступа к подземным парковкам и по возможности оставаться дома в часы пика циклона.

Министерство здравоохранения Израиля распространило рекомендации по профилактике переохлаждения и призвало уделять особое внимание пожилым людям и детям. Гражданам рекомендуют поддерживать в помещениях стабильную температуру, пить горячие напитки и проверять состояние одиноких соседей.

Lightning illuminated the sky as Storm Byron swept across Israel, with pilots filming the striking scene from inside the cockpit. The storm brought intense rain, strong winds, and widespread disruptions around the country. pic.twitter.com/4oMkfKxesV — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 10, 2025

Непогода осложнила и международную навигацию. Израиль, Кипр и Греция проводят поисковую операцию после того, как связь была потеряна с яхтой, на борту которой находились пять человек, включая четырех граждан Израиля. Судно пропало в районе Кипра, не успев подать сигнал бедствия, и поиски осложнены штормовыми условиями.

Аэропорты Израиля предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов, после того как один из пассажирских самолетов был вынужден изменить маршрут из-за неблагоприятных условий.

Шторм «Байрон», которому было присвоено имя в рамках региональной системы мониторинга погоды, станет одним из самых масштабных атмосферных фронтов сезона в восточном Средиземноморье. Власти Израиля ожидают, что пик стихии наступит в четверг, после чего циклон постепенно ослабеет.

Правительственное информационное бюро сектора Газа предупредило, что шторм «Байрон», который обрушится на страну с проливными дождями, наводнениями и сильным ветром, может усугубить страдания сотен тысяч перемещенных палестинских семей, проживающих в ветхих палатках по всему раздираемому войной анклаву.

As Storm Byron approaches, flash floods, strong winds and hail are forecast throughout Palestine, including the war-torn Gaza, starting today until Friday evening, according to the Palestinian Meteorological Department.



🔴 LIVE updates: https://t.co/Bz8w0Tr6fW pic.twitter.com/70j6nzQKkz — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2025

Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается 15 областях Казахстана