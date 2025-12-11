РУ
    04:07, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль готовится к шторму «Байрон»: прогнозируются сильные дожди

    В стране объявлена высокая готовность служб на фоне надвигающегося шторма, который может привести к масштабным перебоям и осложнениям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль готовится к шторму «Байрон», прогнозируются сильные дожди и нарушения в работе инфраструктуры
    Фото: x.com / @JBreakingNews

    Израильские власти усилили меры готовности в связи с приближением мощного средиземноморского шторма «Байрон», который ранее обрушился на Грецию и Кипр и в ближайшие сутки достигнет пика над израильской территорией. Синоптики предупреждают о ливнях, ураганных порывах ветра и высоком риске локальных наводнений.

    По данным метеослужбы, порывы ветра могут достигать 90 км в час, а количество осадков в прибрежной зоне уже превысило 60-100 миллиметров за несколько часов. Власти отмечают, что дренажная система страны может не справиться с повышенной нагрузкой, что повышает угрозу подтоплений в городах и на шоссе.

    Командование тыла Армии обороны Израиля объявило о повышенной готовности спасательных подразделений и досрочно отпустило солдат с удаленных баз в южных районах, чтобы избежать рисков, связанных с ухудшением погоды.

    Муниципалитеты усилили дежурные бригады, проводят очистку ливневых стоков и подготовили насосы в зонах, где ранее фиксировались подтопления. Жителям рекомендовано избегать затопленных участков, не пользоваться лифтами для доступа к подземным парковкам и по возможности оставаться дома в часы пика циклона.

    Министерство здравоохранения Израиля распространило рекомендации по профилактике переохлаждения и призвало уделять особое внимание пожилым людям и детям. Гражданам рекомендуют поддерживать в помещениях стабильную температуру, пить горячие напитки и проверять состояние одиноких соседей.

    Непогода осложнила и международную навигацию. Израиль, Кипр и Греция проводят поисковую операцию после того, как связь была потеряна с яхтой, на борту которой находились пять человек, включая четырех граждан Израиля. Судно пропало в районе Кипра, не успев подать сигнал бедствия, и поиски осложнены штормовыми условиями.

    Аэропорты Израиля предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов, после того как один из пассажирских самолетов был вынужден изменить маршрут из-за неблагоприятных условий.

    Шторм «Байрон», которому было присвоено имя в рамках региональной системы мониторинга погоды, станет одним из самых масштабных атмосферных фронтов сезона в восточном Средиземноморье. Власти Израиля ожидают, что пик стихии наступит в четверг, после чего циклон постепенно ослабеет.

    Правительственное информационное бюро сектора Газа предупредило, что шторм «Байрон», который обрушится на страну с проливными дождями, наводнениями и сильным ветром, может усугубить страдания сотен тысяч перемещенных палестинских семей, проживающих в ветхих палатках по всему раздираемому войной анклаву.

    Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается 15 областях Казахстана

    Теги:
    Погода стихия Мировые новости Штормовое предупреждение Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
