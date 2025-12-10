Метель и гололед: штормовая погода ожидается 15 областях Казахстана

В области Абай ожидаются снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке, юге области сильный снег. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, ночью в горных районах области сильный снег, низовая метель. Временами туман. На западе, юге области гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается временами сильный снег. На востоке, в горных районах области гололед, туман, метель. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В районе Алакольских озер ожидается ветер северо-западный порывы 30 м/с и более.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, северный ночью и утром на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области временами ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области гололед. В горных районах области ожидается низовая метель. На западе, юге, в центре и горных районах области туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.