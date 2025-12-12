РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами

    В пятницу японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для северной и северо-восточной Японии после землетрясения предварительной магнитудой 6,7 в Тихом океане у берегов префектуры Аомори, передает агентство Kazinform. 

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами
    Фото: aa.com.tr

    Как пишет Kyodo, японское метеорологическое агентство сообщило, что тихоокеанское побережье Хоккайдо, а также префектуры Аомори, Иватэ и Мияги могут столкнуться с цунами высотой до 1 метра. 

    Предупреждение выпущено после землетрясения, произошедшего около 11:44 утра по местному времени у восточного побережья Аомори. Очаг залегал на глубине около 20 километров.

    Напомним, 8 декабря у восточного побережья Аомори произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, после чего жителей предупредили о волнах высотой до трех метров. В результате подземных толчков пострадали более 30 человек. 

    Тогда японское метеорологическое агентство также предупредило о возможности повторения землетрясения аналогичной или даже большей магнитуды в этом же районе в ближайшие несколько дней.

    Теги:
    Япония Землетрясение Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают