Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами
В пятницу японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для северной и северо-восточной Японии после землетрясения предварительной магнитудой 6,7 в Тихом океане у берегов префектуры Аомори, передает агентство Kazinform.
Как пишет Kyodo, японское метеорологическое агентство сообщило, что тихоокеанское побережье Хоккайдо, а также префектуры Аомори, Иватэ и Мияги могут столкнуться с цунами высотой до 1 метра.
Предупреждение выпущено после землетрясения, произошедшего около 11:44 утра по местному времени у восточного побережья Аомори. Очаг залегал на глубине около 20 километров.
Напомним, 8 декабря у восточного побережья Аомори произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, после чего жителей предупредили о волнах высотой до трех метров. В результате подземных толчков пострадали более 30 человек.
Тогда японское метеорологическое агентство также предупредило о возможности повторения землетрясения аналогичной или даже большей магнитуды в этом же районе в ближайшие несколько дней.