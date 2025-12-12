Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами

Как пишет Kyodo, японское метеорологическое агентство сообщило, что тихоокеанское побережье Хоккайдо, а также префектуры Аомори, Иватэ и Мияги могут столкнуться с цунами высотой до 1 метра.

Предупреждение выпущено после землетрясения, произошедшего около 11:44 утра по местному времени у восточного побережья Аомори. Очаг залегал на глубине около 20 километров.

Напомним, 8 декабря у восточного побережья Аомори произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, после чего жителей предупредили о волнах высотой до трех метров. В результате подземных толчков пострадали более 30 человек.

Тогда японское метеорологическое агентство также предупредило о возможности повторения землетрясения аналогичной или даже большей магнитуды в этом же районе в ближайшие несколько дней.