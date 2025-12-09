Землетрясение в Японии: власти предупреждают о более мощных толчках

Нарушены транспортная система и водоснабжение, а в ряде районов приостановлены занятия в школах, поскольку власти предупредили о возможности более сильного землетрясения.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что за землетрясением, которое произошло в 23:15 у восточного побережья префектуры Аомори на глубине 54 километра, в ближайшие дни может последовать толчок аналогичной или более сильной магнитуды в том же районе.

Это первый случай, когда агентство выпустило подобное предупреждение для прибрежных районов Хоккайдо и побережья Санрику, которое простирается от Аомори через префектуры Иватэ и Мияги.

Правительство заявило, что около 1360 домов в префектурах Аомори и Иватэ остались без воды из-за поврежденных труб.

По данным Министерства образования и местных властей, занятия были отменены в 139 государственных начальных, средних и старших школах префектуры Аомори и 48 на Хоккайдо.

На заводе по переработке ядерного топлива на тихоокеанском побережье префектуры Аомори, произошла утечка воды из бассейна хранения отработанного топлива, но она не распространилась за пределы здания.

Никаких отклонений от нормы не зафиксировано на атомных электростанциях на Хоккайдо и в северо-восточных префектурах Аомори, Мияги и Фукусима.

Японское метеорологическое агентство предупредило о цунами высотой до 3 метров после землетрясения. Однако максимальная высота цунами, зафиксированная в префектуре Иватэ, составила 70 см.

Ранее сообщалось, что Япония готовится к трехметровому цунами после землетрясения.