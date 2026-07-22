Нелегальная добыча золота на 766 млн теңге: в ВКО вынесен приговор

В ВКО суд признал виновными участников группы, незаконно добывших 15 кг золота и причинивших государству ущерб на 766 млн теңге, передает агентство Kazinform.

— Органы прокуратуры области продолжают системную работу по пресечению нарушений законодательства в сфере недропользования. Прокуратурой Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ, ДП и ДЭР пресечена преступная деятельность по незаконной добыче драгоценных металлов, — сообщили в ведомстве.

В ходе совместной операции в июне 2025 года в долине рек Большая и Малая Шыбынды задержаны иностранные граждане, осуществлявшие нелегальные работы, изъята спецтехника, оборудование, золотосодержащее сырье и денежные средства.

Также установлено, что группа жителей области и граждане Китайской Народной Республики, в 2024–2025 годах организовали самовольно незаконную добычу золота, причинив вред лесному фонду на территории Уланского района.

— Уголовное дело направлено в суд. Прокурором суду представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие незаконное недропользование, в результате которого злоумышленники нелегально добыли 15 кг золота. Общий ущерб, причиненный государству, составил 766 млн теңге. Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания, соразмерного тяжести совершенного преступления и масштабу экологического вреда, — говорится в сообщении.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Усть-Каменогорск 21 июля 2026 года подсудимые признаны виновными в незаконной добыче драгоценных металлов в особо крупном размере и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Жамбылской области мужчину приговорили к пожизненному сроку за насилие над ребенком. Ранее сообщалось, что суд оправдал костанайского застройщика по второму делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Семья».