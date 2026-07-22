Мужчину приговорили к пожизненному сроку за насилие над ребенком в Жамбылской области

Так как дело затрагивает интересы маленькой девочки, а сам процесс проходил в закрытом режиме, официальное сообщение пресс-службы суда не раскрывает всех обстоятельств произошедшего.

Известно, что родителей второклассницы не было дома. Вместе с ней оставались пожилой дедушка, потерявший зрение, и младенец. В это время пришел один из родственников семьи якобы узнать пароль от домашнего Wi-Fi.

Мужчина подозвал девочку к себе под предлогом того, что хочет поцеловать ее в щеку. Пользуясь отсутствием родителей и беспомощностью пожилого человека, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Рассказать о случившемся девочка смогла матери вечером, когда пожаловалась на боль. Женщина сразу вызвала полицию. Прибывшие следователи осмотрели дом и изъяли с мягкой мебели образцы ткани и микроволокон.

Позднее дело дошло до Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области. Мужчину судили по части 4 статьи 121 УК — за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Подсудимый признал вину лишь частично. Прокурор потребовал назначить ему пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона заявила, что не простила мужчину, и также просила наказать его по всей строгости закона.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области пожизненный срок получил мужчина за насилие над собственной малолетней дочерью. Еще одного жителя региона осудили пожизненно по делу о насилии над племянницей.

Также пожизненное лишение свободы назначено убившему 14-летнюю девочку в Акмолинской области.

Отметим, что с начала 2026 года казахстанские суды уже несколько раз выносили пожизненные приговоры по различным резонансным делам. Самые громкие дела этого года, по которым были вынесены пожизненные приговоры, — в материале агентства Kazinform.