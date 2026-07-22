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    Мужчину приговорили к пожизненному сроку за насилие над ребенком в Жамбылской области

    Иного наказания за преступление, предусмотренного частью 4 статьи 121 УК, закон не предусматривает, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожизненный срок
    Фото: Polisia.kz

    Так как дело затрагивает интересы маленькой девочки, а сам процесс проходил в закрытом режиме, официальное сообщение пресс-службы суда не раскрывает всех обстоятельств произошедшего. 

    Известно, что родителей второклассницы не было дома. Вместе с ней оставались пожилой дедушка, потерявший зрение, и младенец. В это время пришел один из родственников семьи якобы узнать пароль от домашнего Wi-Fi.

    Мужчина подозвал девочку к себе под предлогом того, что хочет поцеловать ее в щеку. Пользуясь отсутствием родителей и беспомощностью пожилого человека, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

    Рассказать о случившемся девочка смогла матери вечером, когда пожаловалась на боль. Женщина сразу вызвала полицию. Прибывшие следователи осмотрели дом и изъяли с мягкой мебели образцы ткани и микроволокон.

    Позднее дело дошло до Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области. Мужчину судили по части 4 статьи 121 УК — за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

    Подсудимый признал вину лишь частично. Прокурор потребовал назначить ему пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона заявила, что не простила мужчину, и также просила наказать его по всей строгости закона.

    Суд признал подсудимого виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области пожизненный срок получил мужчина за насилие над собственной малолетней дочерью. Еще одного жителя региона осудили пожизненно по делу о насилии над племянницей.

    Также пожизненное лишение свободы назначено убившему 14-летнюю девочку в Акмолинской области.

    Отметим, что с начала 2026 года казахстанские суды уже несколько раз выносили пожизненные приговоры по различным резонансным делам. Самые громкие дела этого года, по которым были вынесены пожизненные приговоры, — в материале агентства Kazinform.

    Насилие над детьми Регионы Казахстана Насилие Приговор Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор