Суд оправдал костанайского застройщика по второму делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Семья»

Суд № 2 Костаная вынес оправдательный приговор в отношении директора и соучредителя компаний «Bolashak Construction Company KZ» и «Инновация плюс» Уалихана Нысанова, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

По версии следствия, Нысанов, являясь руководителем строительной компании, незаконно привлекал денежные средства граждан под предлогом долевого участия в строительстве третьей очереди жилого комплекса «Семья» в Костанае, не имея предусмотренного законом разрешения на привлечение средств дольщиков. Ущерб оценивался в 31 млн теңге.

Следствие считало, что с 2022 по 2024 год он заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, достоверно зная об отсутствии возможности завершить строительство.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину, однако заявил, что еще на стадии первого уголовного дела предоставил следствию полный список дольщиков, а возбуждение второго дела считает необоснованным. Он пояснил, что строительство третьей очереди столкнулось с финансовыми трудностями, ростом стоимости строительных материалов, последствиями лесных пожаров и паводков, а также рассчитывал привлечь инвесторов. Кроме того, по его словам, на момент рассмотрения дела задолженность перед всеми потерпевшими была полностью погашена. Потерпевшие также сообщили суду о возмещении ущерба и отказались от гражданских исков.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что органом уголовного преследования были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона при регистрации досудебного расследования. Суд указал, что на момент начала расследования имелось только заявление одной потерпевшей, тогда как требования законодательства о коллективных заявлениях соблюдены не были. Кроме того, предварительный договор купли-продажи не был признан судом недействительным, мнимым или притворным, а спор фактически носил гражданско-правовой характер.

В результате суд признал, что достаточных, допустимых и достоверных доказательств виновности Нысанова представлено не было, и постановил оправдательный приговор.

Суд признал Уалихана Нысанова невиновным по статье 190 части 4 пункту 2 УК РК и оправдал его за отсутствием состава преступления.

Напомним, это уже второе уголовное дело в отношении Уалихана Нысанова, связанное с дольщиками ЖК «Семья». Ранее суд уже признал его виновным по аналогичному обвинению в мошенничестве в отношении другой группы потерпевших — 28 дольщиков, ущерб которым составил около 160 млн теңге. По тому делу ему было назначено 5 лет 4 месяца лишения свободы условно, а ущерб был полностью возмещен.

Нынешнее разбирательство касалось еще четырех дольщиков, однако суд пришел к выводу, что именно это уголовное дело было возбуждено и расследовано с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признал представленные доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора.