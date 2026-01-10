РУ
    18:57, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Недостроенное здание снесли в центре Алматы

    Объект располагался по улице Байтурсынова, 50, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы, в результате проведенной разъяснительной работы собственник принял решение о добровольном демонтаже постройки. Работы были выполнены в установленном порядке.

    Недостроенное здание снесли в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения градостроительных норм при проведении строительных и реконструкционных работ, а также своевременного оформления разрешительной документации.

    Ранее в Алматы по решению суда было снесено здание, расположенное по улице Ниязбекова, 30/1. 

    Также сообщалось о начале демонтажа незавершенного высотного здания, расположенного вблизи озера Сайран на проспекте Абая.

