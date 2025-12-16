Названы популярные места Алматы среди иностранных туристов

В числе следующих по популярности: Большое Алматинское озеро — 7,84%, Медеу — 6,24%, торгово-развлекательный комплекс MEGA — 5,52%, Арбат — 4,64%, Чарынский каньон — 4,35%, Центральный парк культуры и отдыха — 4,35% и озеро Кольсай — 3,92%.

Среди культурно-исторических и духовных объектов лидерами стали: Кок-Тобе — 12,8%, Вознесенский собор— 12%, Центральный государственный музей РК — 7,2%, Зеленый базар — 6,4%, Парк Первого Президента— 4%, Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа — 4% и Центральная мечеть Алматы — 3,2%.

— Эти данные показывают разнообразие интересов туристов и привлекают внимание к уникальному культурному наследию города. Алматинские горы остаются ключевым объектом интереса, а развитие инфраструктуры — объединение курортов «Шымбулак» и «Ой-Қарағай» сетью канатных дорог и пешеходных маршрутов — позволит перераспределить потоки туристов, создать комфортную и безопасную среду для отдыха и укрепить международную привлекательность Алматы как туристического центра, — отметили в управлении туризма.

В ведомстве добавили, что Алматы за три квартала текущего года посетило 563 тысячи иностранных туристов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года ожидается, что число иностранных туристов достигнет 750 тысяч.

Ранее сообщалось, что гостиницы Алматы приняли 1,8 млн туристов за девять месяцев этого года.

Алматы также укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии.